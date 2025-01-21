أستراليا المفتوحة: سابالينكا بشق الأنفس إلى نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا مشوارها بنجاح نحو لقب ثالث تواليا في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، عندما تغلبت بصعوبة على الروسية أناستاسيا بافلوتشنكوفا 6 2 و2 6 و6 3 الثلاثاء وبلغت نصف النهائي.

وضربت سابالينكا البالغة من العمر 26 عاما موعدا في نصف النهائي مع الإسبانية باولا بادوسا الحادية عشرة التي أطاحت الأميركية كوكو غوف الثالثة عندما تغلبت عليها 7 5 و6 4.

والتقت سابالينكا مع بادوسا سبع مرات حتى الآن، حيث فازت البيلاروسية خمس مرات بينما فازت الإسبانية التي ستخوض أول نصف نهائي لها في البطولات الأربع الكبرى الخميس، مرتين.

وهو الفوز التاسع عشر تواليا لسابالينكا في ملبورن بارك، وباتت على بعد فوزين فقط من التتويج باللقب الثالث تواليا في ملبورن، وهو إنجاز لم يتحقق منذ عام 1999 عندما فعلتها السويسرية مارتينا هينغيس (1997 و1998 و1999).

وثأرت سابالينكا لخسارتها أمام بافلتشنكوفا في دور الـ32 لبطولة رولان غاروس عام 2021، وحققت فوزها الثاني في أربع مواجهات مع الروسية بعد الأول في نصف نهائي دورة مدريد عام 2021.

وقالت سابالينكا "بصراحة، كنت أصلي فقط، وأحاول إعادة الكرة في هذه الظروف الصعبة"، مضيفة "كان اللعب صعبا. أنا سعيدة جدا لأنني تمكنت بطريقة ما من الفوز بهذه المباراة بطريقة سحرية".

وفرضت سابالينكا أفضليتها في المجموعة الاولى وكسبتها بسهولة 6 2 في 31 دقيقة بعدما كسرت إرسال بافلوتشنكوفا في الشوطين الرابع والثامن.

وفرض التعادل نفسه في بدابة المجموعة الثانية 1 1، وتقدمت البيلاروسية 40 0 على إرسالها في الشوط الثالث، لكن الروسية قلبت الطاولة وكسرت إرسال سابالينكا متقدمة 2 1 ثم فعلتها في الشوط الرابع في طريقها الى كسب أربعة أشواط متتالية (4 1).

وقلصت سابالينكا الفارق بكسر إرسال بافلوتشنكوفا في الشوط السادس (2 4)، لكن الروسية ردت التحية مباشرة متقدمة 5 2 قبل ان تنهي المجموعة في صالحها 6 2 في 39 دقيقة.