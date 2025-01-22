مغربي يطعن 4 في تل أبيب ويلقى مصرعه برصاص المدنيين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من تل أبيب: أصيب 4 على الأقل في عملية طعن حدثت مساء الثلاثاء في تل أبيب، وتم إسقاط الفاعل برصاص المواطنين الإسرائيليين المدنيين، وقالت التقارير الإسرائيلية إن المهاجم مغربي يحمل الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة ودخل إسرائيل بتأشيرة سياحية في 18 كانون الثاني (يناير).

وقد تعرض 4 أشخاص على الأقل للطعن خلال الهجوم، مساء الثلاثاء، في شارع نحلات بنيامين في تل أبيب .

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن الهجوم تم تصنيفه "إرهابيا" بعد تحقيق أولي. وأضافت أن المهاجم طعن 3 أشخاص في شارع نحلات بنيامين، ثم طعن شخصا رابعا في شارع جروزنبرغ القريب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم العثور على تصريح إقامة أميركي وتذكرة مراقبة حدودية مع جثة المهاجم، وأظهرت أن المهاجم مغربي يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة ودخل إسرائيل بتأشيرة سياحية في 18 كانون الثاني (يناير).

الشاباك سمح له بدخول إسرائيل

وقال وزير الداخلية موشيه أربيل إن ضباط مراقبة الحدود في مطار بن غوريون رفضوا السماح للمهاجم بالدخول وطالبوا بفتح تحقيق في الأمر. لكن عملاء الشاباك رفضوا القرار وسمحوا له بدخول إسرائيل، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

وبحسب أربيل، فإن الضباط "نقلوه إلى مسؤولي الأمن للاستجواب، الذين قرروا السماح له بالدخول إلى إسرائيل". ودعا الوزير رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار "إلى التحقيق في الحادث الخطير في أقرب وقت ممكن".

وقالت نجمة داوود الحمراء في بيان لها عقب الحادث إن المسعفين يقدمون العلاج الطبي لشابين مصابين يبلغان من العمر 24 عاما ورجل يبلغ من العمر 59 عاما في حالة طفيفة.

تم تحييد المهاجم

وأكدت الشرطة مقتل المهاجم، وذكرت التقارير أن المهاجم قُتل برصاص مدنيين، وقال قائد منطقة تل أبيب المساعد حاييم سارجاروف "من وجهة نظره فإن الحادث انتهى. كانت هناك العديد من التقارير المتضاربة، أستطيع أن أقول إن هناك شخصاً واحدًا ارتكب هذا الحادث. لا يوجد غيره"، وفقاً لما نقلته "جيروزاليم بوست"