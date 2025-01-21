تكنولوجيا: تسريب يكشف الأسماء الرمزية لهواتف Google Pixel 11 وPixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL وPixel 11 Pro Fold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن سلسلة Google Pixel 10 لا تزال بعيدة عن الإطلاق، إلا أن الشائعات حول خلفائها تملأ الساحة حاليًا. وقد تم تسريب بعض التفاصيل حول سلسلة Pixel 11 المقررة في عام 2026، بما في ذلك الأسماء الرمزية للأجهزة، وذلك بفضل تسريب جديد من Android Authority.

وفقًا لهذا التسريب، تأتي الأسماء الرمزية كالتالي:

Pixel 11: Cubs/4CS4

Pixel 11 Pro: Ashby/CGY4

Pixel 11 Pro XL: Kodiak/PKK4

Pixel 11 Pro Fold: Yogi/9YI4

إذا كانت هذه المعلومات دقيقة، فمن المتوقع أن تقدم جوجل أربعة أجهزة مرة أخرى. ومن المتوقع أن تأتي جميع الأجهزة مزودة بوحدة معالجة Tensor G6، المصنوعة باستخدام تقنية TSMC N3P، والتي تضم وحدة معالجة مركزية بتكوين 1+6+1 ووحدة معالجة رسومات ثنائية النواة.

من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حل بعض المشاكل التي كانت موجودة في وحدة Tensor G5، التي تعتمد على TSMC N3E، والموجودة في سلسلة Pixel 10 (باستثناء Pixel 10a).

نظرًا لبعد موعد إطلاقها، لا تزال التفاصيل الدقيقة عن سلسلة Pixel 11 قليلة. ومع ذلك، تشير بعض الشائعات إلى أنها قد تأتي مزودة بتقنية فتح القفل بالوجه تحت الشاشة وكاميرا سيلفي متوافقة.

ورغم أن التحول بعيدًا عن Samsung Foundry قد يساعد في تحقيق تكافؤ العقدة مع شركات مثل كوالكوم وMediaTek، إلا أن تطوير التصميم من الصفر قد يتطلب بعض الوقت والاختبارات قبل الوصول إلى الشكل النهائي.

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