معارك الأمير هاري القضائية تتواصل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: بدأت اليوم الثلاثاء، الإجراءات القانونية في شكوى الأمير البريطاني هاري دوق ساسكس، ضد صحف (مجموعة نيوز) التي تنشر صحيفة (The Sun)، بشأن مزاعم جمع المعلومات بشكل غير قانوني.

والأمير هاري هو أحد المدعين، إلى جانب نائب زعيم حزب العمال السابق توم واتسون، الذين يواصلون مطالباتهم ضد صحف مجموعة نيوز (NGN) الت تنفي على الدوام تورطها بأي نشاط غير قانوني.

وهذه الدعوى منفصلة عن قضية اختراق الهاتف التي رفعها هاري ضد صحيفة مجموعة ميرور (MGN)، والتي نظرتها المحكمة العليا في عام 2023.

وكانت المحكمة حكمت بأن اختراق الهاتف تم بواسطة صحفيي مجموعة ميرور من عام 1996 إلى عام 2011، وكان "واسع الانتشار ومألوفًا" منذ عام 1998.

تعويض

ووافق ناشر الصحيفة العام الماضي على دفع "مبلغ إضافي كبير" كتعويضات للدوق، بالإضافة إلى تكاليفه القانونية - بالإضافة إلى 140.600 جنيه إسترليني منحها له القضاة بالفعل.

وقيل للمحكمة في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي أنه تم تسوية 39 قضية منذ جلسة الاستماع في يوليو / تموز الماضي. ويشمل ذلك الممثل هيو غرانت والممثلة سيينا ميلر ولاعب كرة القدم السابق بول غاسكوين والكوميدي كاثرين تيت وميلاني تشيشولم من فرقة سبايس غيرلز.

وصرح الأمير هاري في مؤتمر صحفي عقدته صحيفة نيويورك تايمز في نهاية العام الماضي أن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى متابعة القضية هو أن الآخرين "كان عليهم أن يتوصلوا إلى تسوية".

ومن بين الأسماء الأخرى التي قد تسمعها في المحكمة ديفيد شيربورن، المحامي الذي يمثل هاري، والسيد جاستيس فانكورت، القاضي الذي يرأس القضية.

صحف مجموعة نيوز

يذكر أن مجموعة نيوز تنشر صحيفة ذا صن وكانت تنشر صحيفة نيوز أوف ذا وورلد التي توقفت عن الصدور الآن، والتي أغلقت في عام 2011.

إنها شركة تابعة لشركة نيوز يو كيه، المملوكة لشركة نيوز كورب، الشركة المملوكة لروبرت مردوخ. كما تمتلك نيوز في المملكة المتحدة صحفًا بما في ذلك ذا تايمز وذا صنداي تايمز، لكنها تُنشر بواسطة شركة فرعية مختلفة.

في عام 2011، أصدرت المجموعة اعتذارًا غير مشروط عن عمليات التنصت الهاتفية الواسعة النطاق التي نفذها الصحفيون في صحيفة نيوز أوف ذا وورلد التي أغلقها السيد مردوخ.

ومنذ ذلك الحين، دفعت دار النشر مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية لضحايا القرصنة الهاتفية وغيرها من عمليات جمع المعلومات غير القانونية التي قامت بها صحيفة نيوز أوف ذا وورلد، وتوصلت إلى تسوية للمطالبات التي رفعها أكثر من 1300 شخص.

لكنها نفت دائمًا أي نشاط غير قانوني في صحيفة ذا صن، وستكون المحاكمة القادمة هي الأولى التي تبحث في مزاعم محددة ضد الصحيفة، التي كانت تحررها في السابق ريبيكا بروكس، التي تشغل الآن منصب رئيسة قسم الأخبار في المملكة المتحدة.

ما هي المزاعم؟

وحسب تقرير لـ(قناة سكاي نيوز)، يزعم هاري أنه كان مستهدفًا بشكل غير قانوني من قبل الصحفيين والمحققين الخاصين الذين يعملون لصالح NGN.

وبالتالي فإن حكم المحكمة سيقرر ما إذا كانت أي من مقالات NGN نتاجًا لجمع معلومات غير قانوني، مثل المعلومات التي تم خداعها أو "انتزاعها" من شركات الهاتف من قبل محققين خاصين.

ولن يصل القرار إلى حد الحكم على مزاعم القرصنة الهاتفية، بعد أن رفضت المحكمة السماح لهاري بإحالة هذه المزاعم إلى المحاكمة.

دعاوى مدنية

وكان الدوق قد تقدم بالفعل بدعاوى مدنية ضد NGN في المحكمة العليا، ولكن في مارس/آذار من العام الماضي، سعى إلى تعديل قضيته لإضافة مزاعم جديدة، بما في ذلك أن The Sun أمرت محققين خاصين باستهداف صديقته آنذاك - والآن زوجته ميغان - في عام 2016.

ورفضت المحكمة العليا هذا، وحكمت بأن دوق ساسكس لا يمكنه إضافة مزاعم جديدة تتعلق بسنوات 1994 و1995 و2016 إلى قضيته.

كما رُفض السماح له بملاحقة مزاعم ضد روبرت مردوخ نفسه، ورُفضت حجته بأنه كانت هناك "صفقة سرية" بين الناشر وكبار أفراد العائلة المالكة.

في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، عاد الجانبان إلى المحكمة في لندن لطلب من القاضي الحكم في القضايا الأولية قبل بدء المحاكمة.

وحكم القاضي فانكورت بأن الأمير هاري يمكنه استخدام المزيد من رسائل البريد الإلكتروني بين المسؤولين التنفيذيين في ناشر The Sun وأفراد العائلة المالكة التي تم إرسالها بين عامي 2013 و2019، في دعواه القانونية.

ما هي الاتهامات؟

بدأت قضية هاري في المحكمة ضد ناشر صحيفة Daily Mirror، Mirror Group Newspapers في مايو 2023.

كان جزءًا من دعوى قضائية جماعية شهدت أيضًا نجوم المسلسلات التلفزيونية نيكي ساندرسون ومايكل لي فيل (تيرنر) وفيونا وايتمان، الزوجة السابقة للممثل الكوميدي بول وايتهاوس، كمدعين.

لقد اتهموا معًا صحفيي MGN أو محققين خاصين باختراق الهاتف على "نطاق صناعي" والحصول على تفاصيل خاصة عن طريق الخداع، وقالوا إن كبار المحررين والمديرين التنفيذيين كانوا على علم بمثل هذا السلوك ووافقوا عليه.

وتضمن عملية اختراق الهاتف اعتراض رسائل البريد الصوتي الخاصة على جهاز شخص آخر. ويمكن القيام بذلك عن بعد، وكل ما يتطلبه الأمر هو معرفة رقم الهاتف المحمول لشخص ما.

في حكمه، خلص القاضي فانكورت إلى أن اختراق الهاتف وتقنيات جمع المعلومات غير القانونية مثل "التشهير" كانت موجودة في مجموعة ميرور من عام 1996 إلى عام 2011.

وقال إن الأمر كان "منتشرًا ومألوفًا" منذ عام 1998، وأن صحفييها استمروا في اختراق الهواتف "إلى حد ما" أثناء تحقيق ليفيسون في معايير وسائل الإعلام في عامي 2011 و2012.

وخلص القاضي إلى أن هاتف هاري تعرض للاختراق "إلى حد متواضع" بين عامي 2003 و2009، وأن 15 من 33 مقالة إخبارية اشتكى منها كانت نتاجًا لتقنيات غير قانونية.