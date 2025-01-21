تكنولوجيا: هاتف Poco F7 Ultra من شاومي يظهر بتصميم جديد قبل إطلاقه عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق هاتف Poco F7 Ultra عالميًا، تمامًا كما حدث مع Poco F6 وPoco F6 Pro العام الماضي. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن Poco F7 Ultra لن يكون جهازًا جديدًا تمامًا، وهو الأمر نفسه الذي انطبق على أجياله السابقة. وتشير التوقعات إلى أن هذا النهج قد يمتد أيضًا إلى Poco F7 وPoco F7 Pro.

ووفقًا لملف تنظيمي حديث، سيصل Poco F7 Ultra كنسخة معاد تسميتها من هاتف Redmi K80 Pro، مع استخدام معالج Snapdragon 8 Elite. ويدعم هذا الادعاء تسريب جديد للبرامج الثابتة، حيث كشف موقع 91mobiles عن إشارات إلى Poco F7 Ultra ضمن البرامج المخصصة لجهاز Redmi K80 Pro.

وتشير المراجع البرمجية إلى الاسم الرمزي “miro” ورقم الطراز “24122RKC7G”، مما يعزز فكرة أنه نسخة معدلة لجهاز آخر.

إذا اتبع Poco F7 Ultra مواصفات Redmi K80 Pro بالكامل، فمن المتوقع أن يتضمن الجهاز معالج Snapdragon 8 Elite مع بطارية بسعة 6000 مللي أمبير، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية من نوع Light Hunter 800. ويُتوقع أن يقدم الهاتف أداءً قويًا وتصميمًا يواكب التطورات التقنية.

رغم أن موعد الإطلاق الرسمي لم يتم تأكيده بعد، تشير الشائعات إلى أن Poco F7 Ultra قد يُكشف عنه في وقت لاحق من هذا العام، مع إمكانية توفير تجربة مميزة لعشاق الأداء القوي والميزات المتطورة.

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