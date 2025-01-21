تكنولوجيا: تقرير يفيد بأن Galaxy Z Fold7 قد يتخلى عن دعم قلم S Pen التقليدي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سلط تقرير جديد الضوء على التغيير المحتمل في سلسلة Galaxy Z Fold الذي قد تقدمه سامسونج مع الجيل السابع من الهاتف. منذ إطلاق Galaxy Z Fold3، قدمت سامسونج دعمًا لقلم S Pen على جميع هواتفها الذكية القابلة للطي من سلسلة Galaxy Z Fold، بما في ذلك Galaxy Z Fold6 العام الماضي.

لكن هذا الدعم قد انتهى مع إصدار Galaxy Z Fold Special Edition، الذي تم بيعه في كوريا الجنوبية تحت اسم Samsung W25 في الصين.

ويقال إن إزالة جهاز التحويل الرقمي ساعد سامسونج في تقليص سمك الجهاز بنسبة تزيد عن 12٪، ليصبح السمك 4.9 ملم عند الفتح و10.6 ملم عند الإغلاق.

وفقًا لصحيفة The Elec، فإن التقارير السابقة بشأن إزالة جهاز التحويل الرقمي صحيحة، مع تحذير من أن هناك “فرصة كبيرة” لحدوث ذلك. لكن على الرغم من ذلك، تظل الاحتمالات مفتوحة لإدخال هذا المكون مجددًا.

وبالنسبة لجهاز Galaxy Z Fold7، يُتوقع أن يكون الإصدار العالمي من Galaxy Z Fold Special Edition، ولكن مع معالج Snapdragon 8 Elite بدلاً من Snapdragon 8 Gen 3. وفي النهاية، قد يحتوي Galaxy Z Fold7 على إصدار جديد من Snapdragon 8 Elite الذي يتضمن 7 نوى.

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