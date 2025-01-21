الامارات | «الألعاب الحكومية» تطلق هويتها الجديدة باسم «ألعاب دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية إطلاق الهوية الجديدة للبطولة باسم «ألعاب دبي»، مع مواصلة تعزيز حضورها في دورتها السادسة، بما يعكس التطوّر الدائم للبطولة وتوسّعها المستمر وزيادة أعداد المشاركين فيها حتى أصبحت تحدياً رياضياً عالمياً.

وترسّخ «ألعاب دبي»، بهويتها الجديدة، روح التنافس لتحقيق الأفضل في مختلف الميادين، وتتوّج ما حققته على مدى الدورات الخمس الماضية، لترسخ مكانة المدينة التي يلتقي فيها العالم.

وتشهد الفعالية الدولية هذا العام إقبالاً واسعاً من المشاركين من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وفئات المجتمع، متضمنة فئة صغار السن، وفئة المدن العالمية.

وقال مدير «ألعاب دبي»، مروان بن عيسى: «واصلت منافسات ألعاب دبي (الألعاب الحكومية سابقاً) في دبي، على مدى السنوات الماضية، التوسّع في فئات التحديات والمشاركين التي تشملها، وجذبها للفرق من المدن والجهات الحكومية واستقطابها للفئات المجتمعية المتنوعة، مجسّدةً ريادة دبي في مفهوم التنافسية الذي أرساه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كثقافة وممارسة، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمنح هذه المنافسات هوية جديدة تحمل اسم دبي، وتعكس المكانة المرموقة التي باتت تتمتع بها المدينة ضمن مختلف القطاعات، لاسيما القطاع الرياضي، بما تمتلكه من بنية تحتية رفيعة المستوى أصبحت دبي معها ملتقى لكبرى الفعاليات الدولية والرياضية».

البُعد الدولي

وتعكس التسمية الجديدة (ألعاب دبي) حجم التطور الذي وصلت إليه البطولة على مدى الدورات الخمس الماضية، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين والرعاة من القطاعين الحكومي والخاص.

وتمثل الهوية الجديدة لـ«ألعاب دبي» البُعد الدولي الذي اكتسبته على مدى سنوات من النجاح في جذب مشاركات نوعية واسعة، كاحتفالية عالمية من مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والمدن العالمية والشرائح المجتمعية.

وستشهد الدورة السادسة من «ألعاب دبي»، التي ستنطلق الشهر المقبل، زيادة في أعداد المشاركين ضمن فئاتها على مستوى الفرق والمدن والمجتمع، مع بدء المنافسات الرسمية للبطولة في 20 فبراير، وعلى مدار أيامها الأربعة، في فيستيفال سيتي بدبي، فيما ستكون البداية بتنظيم تحدي الصغار في الثامن من فبراير من الشهر ذاته في «داماك هيلز»، وستتضمن فعاليات البطولة نخبة من التحديات الاستثنائية التي تتطلب قوة ذهنية وجسدية من المشاركين، وتتضمن سلسلة من الحواجز والتحديات المصممة لاختبار وتطوير القدرات البدنية والذهنية للفرق المحلية والدولية.

. 20 فبراير المقبل موعد انطلاقة «ألعاب دبي»، وتستمر 4 أيام.

. «ألعاب دبي» تعكس ريادة دبي مركزاً عالمياً وملتقى للفعاليات الدولية والرياضية.

. الهوية الجديدة تجسّد بُعدها الدولي واستقطابها المتزايد لمشاركات محلية وعالمية.