شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: مشكلة الجزيرى مع الزمالك انتهت وسعيد بالفوز على حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

أعرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عن سعادته بالفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على نظيره حرس الحدود، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة .

وقال المدير الفني عقب المؤتمر :" كان هناك توتر في نهاية المباراة، وكان من الممكن أن يكون اللقاء أسهل بالنسبة لنا، وأستطيع القول بأن الفريق لعب 85 دقيقة بصورة جيدة، وسجلنا أهدافاً".

وفيما يخص مشاركة الجزيري قال :" مشكلة اللاعب انتهت وعاد للتدريبات، ودفعت به في الشوط الثاني لتجهيزه لأن الفريق لديه ضغط مباريات وارتباط الفريق بمواجهة إنيمبا النيجيري يوم الأحد المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية" ، وتابع :" من المنطقي أن يتحدث الجميع عن التبديلات عندما يحدث توتر مثلما حدث في الدقائق الأخيرة في المباراة".

وأضاف :" لا أعلم تفاصيل إصابة الونش، وأتمنى أن تكون إصابته خفيفة، وفضلت استبعاده حتى لا تكون هناك مخاطرة، في حين أن محمد السيد شعر بإجهاد قبل المباراة وفضلت إراحته" ، واختتم المدير الفني قائلاً:" كان هناك تراجع في الشوط الثاني في بعض الأوقات ولكن هناك إيجابيات عديدة في اللقاء وسعيد بتحقيق الفوز".

