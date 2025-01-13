الامارات | «أبيض الناشئين» يدشّن معسكر الدوحة استعداداً لكأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 سنة، أول من أمس، إلى معسكره الخارجي في قطر، للفترة من 11 إلى 17 يناير الجاري، ويأتي هذا المعسكر ضمن تحضيرات المنتخب للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في شهر مارس المقبل.

وضمت بعثة أبيض الناشئين كلاً من: هود صالح المنهالي، جاسم عبدالله راشد (الجزيرة)، مايد محمد اليماحي، عبدالله فهد يعقوب، فيصل محمد البريكي، سعد مبارك خميس (الوحدة)، هزاع فيصل علي (العين)، فهد خليل إبراهيم، سهيل النوبي مال الله، مايد عادل خميس (النصر)، سالم عصام ياقوت محمد ناصر أحمد، إبراهيم يوسف الجسمي (الوصل)، محمد بطي، محمد أحمد إسماعيل، علي حسن الجسمي (شباب الأهلي)، سلطان ناصر المهيري، عبيد عمران آل علي، حميد إبراهيم السويدي (الشارقة)، محمد يوسف السعدي (الفجيرة).

ويخوض المنتخب الوطني خلال معسكره الخارجي مباراتين وديتين أمام شقيقه المنتخب القطري يومي 13 و16 من الشهر الجاري.

وكان أبيض الناشئين قد اختتم أخيراً محطة إعداده الأولى للنهائيات الآسيوية في المعسكر الداخلي الذي أقيم في العاصمة أبوظبي، وخاض خلاله مباراتين وديتين أمام منتخب طاجيكستان، خسر في الودية الأولى بهدف دون ردّ، فيما حقق الفوز في الودية الثانية بالنتيجة ذاتها.