الامارات | اتهام الاتحاد البريطاني لألعاب القوي بالتسبب في وفاة البطل الإماراتي عبدالله حيايي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن هيئة الادعاء العام البريطانية وجت تهمة القتل غير العمد (الخطأ) إلى الاتحاد البريطاني لألعاب القوى وكيت ديفيز رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية 2017 في خصوص وفاة الرياضي الإماراتي البارالمبي عبدالله حيايي.

وقالت شبكة "بي بي سي" البريطانية إن عبدالله حيايي "36 عامًا" أصيب بعمود معدني في رأسه أثناء التدريب في عام 2017 في مركز نيوهام بشرق لندن في 11 يوليو2017، وأعلن عن وفاته في مكان الحادث.

وأشارت إلى أن حيايي أصيب أثناء التدريب لتمثيل منتخب الإمارات في فئة (إف 34) لمنافسات رمي القرص والرمح ودفع الجلة ببطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في لندن، حيث سقط عليه جزء من قفص الرمي.

وأضافت: "اتهمت الشرطة البريطانية والادعاء العام الأربعاء، ديفيز البالغ من العمر 77 عاماً، بالإهمال الجسيم والقتل الخطأ وارتكاب جريمة تتعلق بالصحة والسلامة".

وتابعت: "ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الاتحاد البريطاني لألعاب القوى يواجه أيضا نفس الاتهام".

وأكملت: "من المقرر أن يمثل مسؤولو الاتحاد البريطاني لألعاب القوى وديفيز أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 31 يناير".

ويعدّ عبدالله حيايي من أبطال الإمارات في رياضته المحبوبة، رمي القرص والجلة، منذ عام 2011، وقد أحرز العديد من الميداليات، بمختلف الألوان».