بطولة فرنسا: موناكو لاستعادة التوازن وسان جرمان لتعزيز صدارته

الرياص - اسماء السيد - موناكو : يبحث موناكو عن استعادة التوازن بعد جمعه أربع نقاط فقط في آخر أربع مراحل، عندما يحل ضيفا على نانت الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما يتطلع باريس سان جرمان الى مواصلة سيره بثبات نحو الاحتفاظ باللقب عندما يستضيف سانت إتيان الاحد.

وبعد انطلاقة قوية هذا الموسم، تراجعت وتيرة فريق الإمارة في الأسابيع الاخيرة بعد أن تلقى خسارتين مقابل فوز وتعادل في آخر 4 مراحل من "ليغ 1"، فضلا عن خسارتين في دوري أبطال أوروبا قبل ان يستهل العام بخسارته امام سان جرمان في مواجهة كأس الأبطال الفرنسية التي أقيمت في الدوحة (0 1) الاحد.

ومُني موناكو اللاهث خلف لقبه الأول منذ عام 2017 عندما توج بالدوري، بخسارة ثالثة في نهائي كأس الأبطال أمام سان جرمان بعد عامي 2017 (1 2) و2018 (0 4).

لكنّ المدرب النمسوي لفريق الإمارة أدي هوتر الذي جدد عقده لعامين أخيرا، أكد أنه "ليس قلقا".

وأوضح "لقد أضيفت الى روزنامتنا هذا الموسم مسابقة دوري أبطال أوروبا".

وتابع "إنها جزء من عملية تطوير اللاعبين الشباب في المجموعة. بالإضافة إلى ذلك، واجهنا بعض الفرق الكبيرة جدًا في الآونة الأخيرة".

ورأى هوتر أنّ فريقه كان الطرف الأفضل خلال الخسارة امام أرسنال الانكليزي (0 3) في دوري الأبطال، وحتى أمام باريس سان جرمان الذي تغلب عليه في ملعب لويس الثاني (4 2) في 18 كانون الاول/ديسمبر الماضي في مباراة مبكرة من المرحلة السادسة عشرة.

لكنّ مدرب موناكو اعترف بأنّ فريقه خاض مباريات سيئة في المباريات التي سقط فيها امام مرسيليا (1 2) ونيس (1 2) في الدوري، وامام بنفيكا (3 2) في المسابقة القارية المرموقة.

وشرح هوتر "اليوم لا نزال في المنافسة على جميع البطولات. لكننا لسنا راضين بنسبة مئة في المئة، على سبيل المثال عن النتيجة ضد بنفيكا حيث كان من الممكن أن تسير المباراة بشكل مختلف".

وجزم قائلا عشية خوض مباراته الأولى في الدوري هذا العام "يتعين علينا إيجاد مستوى أفضل لتقديم أداء أفضل ...واستعادة قدرتنا على الحفاظ على نظافة شباكنا وتسجيل المزيد من الأهداف".

ويحتل موناكو المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق 10 عن سان جرمان، و3 عن مرسيليا الثاني، لذا يخشى ان تستمر نتائجه المتعثرة التي ستجعله يبتعد شيئا فشيئا عن المنافسة على الوصافة ويتيح لفرق كليل الرابع (28) وليون الخامس (28) ونيس السادس (27) في الانقضاض عليها وحرمانه من التأهل الى دوري الابطال الموسم المقبل وهو الذي يعد الهدف الاكبر له.

سان جرمان لتعزيز موقعه

ويخوض مرسيليا الذي لم يخسر في مبارياته الست الاخيرة، من بينها 5 انتصارات، مباراة في المتناول مبدئيا امام رين صاحب المركز الثالث عشر.

ويدخل مرسيليا الى هذه المرحلة متسلحا بفوزه الكبير على لوهافر 5 1 مطلع العام الجديد متابعا مشواره بثبات نحو حجز مكان له للعودة الى دوري الأبطال.

ويتطلع سان جرمان الى تعزيز موقعه في صدارة الترتيب متسلحا بمعنويات مرتفعة بعد عودته من العاصمة القطرية الدوحة بلقبه الاول هذا العام، كما وتمديد سلسلة مبارياته بلا هزيمة الى 8 تواليا عندما يستضيف سانت اتيان المتعثر وصاحب المركز الخامس عشر.

وقاد المهاجم الدولي عثمان ديمبيليه سان جرمان الى الاحتفاظ بلقب كأس الأبطال للمرة الثالثة تواليا بتسجيله هدف الفوز على موناكو 1 0 الأحد أمام 39682 متفرجا على ملعب 974 المونديالي في الدوحة.

ورفع سان جرمان المملوك من قطر عدد ألقابه القياسية في المسابقة إلى 13.

وقال مدربه الاسباني لويس إنريكي في المؤتمر الصحافي بعد التتويج "اعتقد ان النتيجة عادلة بالنسبة لنا بعد هذه السيطرة والعمل الكبير. مثل هذه المباريات الصعبة ضد فريق متميز، أحد أفضل الفرق في فرنسا وأوروبا ورأينا اللاعبين الذين شاركوا مع موناكو وهم أصحاب نزعة هجومية ودائما ما تكون المباريات أمام موناكو صعبة...".