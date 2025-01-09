شكرا لقرائتكم خبر عن بالمصحف والموبايل.. شاهد كيف يتغلب نجوم الأهلي على رحلة الـ8 ساعات بين السماء والأرض والان مع تفاصيل الخبر

حرص لاعبو الأهلي على الاستعانة بالهواتف المحمولة وقراءة القرآن الكريم خلال تواجدهم في الطائرة التي تقلهم إلى كوت ديفوار استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا،للتغلب على الوقت الطويل الذي سيقضونه في الطائرة وتستغرق 8 ساعات حتى الوصول للعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة في طريقها الى ‏العاصمة الإيفوارية أبيدجان؛ استعدادا لخوض مباراة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.‏

ضمت قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

ويلتقي الأهلي مع استاد أبيدجان في السادسة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏



الدماطي



الشحات



الشناوي



سمير



شوبير



طبيب الاهلي



مروان



هاني



وسام وخالد



ياسر