شكرا لقرائتكم خبر عن سيطرة مصرية على اليوم الأول من بطولة قطر الدولية للفروسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

في إنجاز مميز، نجح فرسان مصر في السيطرة على سباقات اليوم الأول من بطولة قطر الدولية للفروسية، حيث حققوا نتائج مشرفة في مسابقة ارتفاع الحواجز 130 سم بمشاركة 111 فارسًا من 32 دولة حول العالم، وبحضور الدكتور إسماعيل شاكر، رئيس الاتحاد المصري للفروسية.

وحصد الفارس علي أسامة المركز الأول والميدالية الذهبية على الجواد "أوباما"، بينما احتل الفارس إسماعيل البرعي المركز الثالث والميدالية البرونزية على الجواد "كادوكي".

كما أحرز الفارس نور الدين حازم المركز الخامس على الجواد "لابلو"، وجاء الفارس شادي أشرف في المركز السابع على الجواد "ماجيك سيتي".

تأتي هذه النتائج المبهرة ضمن مشاركة بعثة مصرية ضخمة تضم 27 فارسًا و31 جوادًا، وهي واحدة من أكبر البعثات في تاريخ الاتحاد المصري للفروسية.

ويأتي هذا النجاح في ظل جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرفع الحظر البيطري عن الخيول المصرية، الذي استمر لأكثر من 20 عامًا، تلك الجهود ساهمت في إعادة مصر إلى الساحة الدولية في رياضة الفروسية، بعد أن كانت تعتمد على خيول مقيمة بالخارج للمشاركة في البطولات الدولية.

يعد الإنجاز المصري في بطولة قطر يعكس التطور الكبير لرياضة الفروسية في مصر، ويؤكد عودة مصر بقوة للمنافسات الدولية.



إسامة على الأول من اليسار وإسماعيل البرعي الثالث من اليمين



أسامة على صاحب المركز الأول



أسامة على وإسماعيل البرعي



أسامة على يحصد الذهبية وإسماعيل البرعي البرونزية