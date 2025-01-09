شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينجح في قيد 3 أجانب وبعض الناشئين قبل غلق القيد مجددا والان مع تفاصيل الخبر

نجح مسئولو الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، في قيد 3 أجانب بجانب بعض الناشئين في قائمة الفريق، لتدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية الحالية.

واستغل مسئولو الإسماعيلى رفع اسم النادى من الأندية الممنوعة من القيد بعدما اكتفى الاتحاد الدولى "فيفا" بفترة واحدة بدلا من فترتين كعقوبة تأديبية للنادى بسبب سوء المعاملة مع اللاعبين والمدربين.

وأكد مصدر داخل الإسماعيلى، أننا نجحنا في قيد 3 أجانب في القائمة هم السنغالى عبدالعزيز سيسيه والإيفوارى يايا سودو دوغو بجانب سنغالى آخر مع إضافة بعض الناشئين الذين لم يتم قيدهم في الفترة السابقة.

كان الإسماعيلي قد تقدم بتظلم للجنة الانضباط ضد عقوبة إيقاف القيد التى أصدرتها اللجنة بسبب مستحقات نادي النجوم في صفقة بيع إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلي والنجوم السابق إلي الزمالك دون سداد نسبة النجوم.

من جانب آخر، أدرج الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، نادى الإسماعيلى مجددا في الأندية الموقف قيدها بتاريخ 8 / 1 / 2025، بعدما تم فتح قيده لمدة أيام بسيطة بعد تخفيض العقوبة التأديبية من فترتين لفترة واحدة.

وظهر اسم الإسماعيلى مجددا في قائمة الأندية الممنوع من القيد على موقع الفيفا، مما يعيد الأزمة مجددا أمام مسئوليه ويحرمهم من قيد صفقات جديدة حال عدم حل هذه الأزمة مجددا.

ويعانى الإسماعيلى في الوقت الحالي من عدة أزمات، تتطلب إنهائه أكثر من قضية والتي أبرزها الإيفوارى جان موريل لاعب الفريق السابق الذى أيّدت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" حكم قرار غرفة تسوية المنازعات الرياضية، بإلزام النادي الإسماعيلي بسداد مبلغ 860 ألف دولار، للاعب الإيفواري جان موريل، بخلاف فائدة 5%، أي ما يوازي 45 مليون جنيه مصري.

واتفق الإسماعيلى مع اللاعب على تقسيط المبلغ على 3 أقساط دفع الدراويش أول قسط في 15 نوفمبر الماضى، ولكنه لم يرسل القسط الثانى الواجب سداده في 15 ديسمبر الماضى بخلاف القسط الأخير 15 يناير الجارى، وهو ما قد يكون سببا في وقف القيد مجددا.