بطولة إنكلترا: وست هام يُعيّن غراهام بوتر مدربا خلفا للإسباني لوبيتيغي

الرياص - اسماء السيد - لندن : عيّن نادي وست هام الإنكليزي لكرة القدم غراهام بوتر مدربا له بعقد يمتد لعامين ونصف خلفا للإسباني خولن لوبيتيغي المُقال من منصبه الأربعاء، وفقا لما أعلن نادي شرق لندن الخميس.

ولم يعمل بوتر البالغ من العمر 49 عاما منذ إقالته من تدريب تشلسي في نيسان/أبريل 2023 بعد سبعة أشهر من تعيينه في منصبه رغم توقيعه عقدا لمدة خمسة أعوام، علما أنه قاده في 31 مباراة حقق خلالها 12 انتصارا.

ويحتلّ الـ"هامرز" المركز الرابع عشر في الدوري برصيد 23 نقطة بعد تحقيقه ستة انتصارات في 20 مباراة مقابل تسع هزائم تحت قيادة لوبيتيغي، كان آخرها الخسارة أمام مانشستر سيتي حامل اللقب 1 4، مبتعدا بفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط.

وقال بوتر "سعيد جدا بالوجود هنا. كان من المهم بالنسبة إلي أن أنتظر حتى تأتي وظيفة أشعر أنها مناسبة لي، وبالقدر عينه أن أكون مناسبا للنادي الذي انضممت إليه".

وأضاف "هذا هو شعوري تجاه وست هام يونايتد".

وبدأ بوتر مسيرته التدريبية من بوابة نادي أوسترسوند السويدي، ثم خاض تجربتين ناجحتين مع سوانزي الويلزي وبرايتون، قبل انتقاله إلى ستامفورد بريدج.

وستكون مباراته الرسمية الأولى في مواجهة أستون فيلا في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنكليزي الجمعة، قبل مباراتي فولهام وكريستال بالاس في الدوري.

ويُعتبر لوبيتيغي خامس مدرب يُقال من منصبه هذا الموسم في الدوري الإنكليزي بعد الهولندي إريك تن هاغ (مانشستر يونايتد) وستيف كوبر (ليستر سيتي) وغاري أونيل (ولفرهامبتون) وراسل مارتن (ساوثمبتون).

وكان وست هام من بين أكثر الأندية إنفاقا في الـ"بريميرليغ" في فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أبرم صفقات كلّفت خزينته نحو 155 مليون دولار وتعاقد مع لاعبين عدة بينهم المدافع ماكس كيلمان، والمهاجمان الهولندي كريسينسيو سامرفيل والدولي الألماني نيكلاس فولكروغ.

وتابع مدرب تشلسي السابق "كانت محادثاتي مع الرئيس والإدارة إيجابية وبناءة للغاية. نتشارك القيم عينها والمتمثلة بالعمل الجاد والطاقة العالية لإنشاء الأسس المتينة التي يمكن أن تحقق النجاح".