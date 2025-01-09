شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: اعتراض طائرتين بدون طيار أطلقتا من اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فادت القناة 12 الإسرائيلية بأن سلاح الجو اعترض طائرتين بدون طيار أطلقتا من اليمن.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض طائرة بدون طيار قادمة من جهة الشرق، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

من جهتها، قالت ما تعرف بالجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في النقب الغربي بعد رصد تسلل طائرة بدون طيار.

ونشر جيش الاحتلال تقريرا مفصلا، اليوم الخميس، عن الهجمات التي نفذها الحوثيون منذ بدء الحرب.

وبحسب جيش الاحتلال، فقد شنت جماعة الحوثيين في اليمن 360 هجوما بالتحديد، بما في ذلك 40 صاروخا أرض-أرض و320 طائرة بدون طيار.

وتشير الدفاعات الجوية الإسرائيلية إلى أنها اعترضت غالبية الصواريخ الباليستية الأربعين التي أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل.

وأفاد التقرير بوقوع إصابة مؤكدة واحدة فقط واعتراضين جزئيين أسفرا عن سقوط الحطام. أما الصواريخ الأخرى فقد اعتراها الخلل أثناء مسارها وفشلت في الوصول إلى الهدف، بحسب جيش الاحتلال.

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