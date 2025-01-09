احباط محاولة تهريب أجهزة لاسلكيا تعمل بترددات الراديو بطريقة لا تخطر على بال أحد

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عدن - ياسمين التهامي - �بطت فرق الجمارك في المنطقة الحرة بالعاصمة عدن، اليوم الخميس، 62 جهازا لاسلكيا يعمل بترددات الراديو (ووكي توكي) مخفيا داخل شحنة تجارية تشمل أواني منزلية. وتنشط محاولات تهريب سلع تهدد الأمن القومي الجنوبي، عبر المنافذ البحرية، إلا أن طواقم الجمرك بالمنطقة تتصدى لأي محاولة إدخال سلع تهدد الأمن الوطني أو الصحة العامة أو تتطلب تصاريح مسبقة.



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