رالي دكار: الراجحي يحرز المرحلة الرابعة ويحتل وصافة الترتيب العام بدلا من العطية المأزوم

الرياص - اسماء السيد - حائل (السعودية) : أحرز السعودي يزيد الراجحي المرحلة الرابعة الماراثونية من رالي دكار الصحراوي الأربعاء في السعودية، فيما تأخر القطري ناصر العطية، حامل اللقب خمس مرات، أكثر من نصف ساعة.

وكان الحذر والتحمّل العنوانين الرئيسيين لمرحلة على مسافة 415 كلم بين الحناكية والعلا، بدأ مسارها على أراض بركانية قبل أن يتعرج عبر مقاطع تقنية تحيط بها الأودية الخلابة في العلا.

وانتهت المرحلة مباشرة عند مخيّم المبيت، إذ مُنع الحصول على أيّ مساعدة خارجية، قبل استئناف الرالي الخميس.

وسجل الراجحي (أوفردرايف/تويوتا) ومساعده الألماني تيمو غوتشالك 4:26:40 ساعات، متقدما على متصدر الترتيب العام الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) بفارق 4:51 دقائق.

وارتقى ابن الثالثة والأربعين إلى وصافة الترتيب العام، بفارق 6:54 دقائق عن لاتيغان.

وبعد أن عانى من مشكلات تقنية، حل العطية (داسيا) في المركز الثامن عشر، بفارق 33 دقيقة عن الراجحي، ليتراجع من المركز الثاني إلى السابع في الترتيب العام.

قال العطية "لم نواجه مشكلات كثيرة. فقط واحدة! في الواقع توقفنا بعد انثقاب أحد الإطارات، ثم مرة ثانية بعدما كسرنا جهاز التعليق الخلفي. تعين علينا انتظار كريستينا (زميلته في داسيا) التي منحتنا جهازها، ثم قمنا بتصليحه وتابعنا".

تابع "ماذا كان بوسعنا أن نفعل غير ذلك؟ السيارة جيدة الآن وعلينا التأقلم غدا والأسبوع المقبل. خياري الوحيد هو الهجوم".

وكان سائق داسيا الفرنسي سيباستيان لوب تعرض لانتاكسة بعد اعتبار المنظمين أن سيارته غير آمنة للاستمرار في المنافسة، بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء حادث انقلاب تعرض له في المرحلة الثالثة بين بيشة والحناكية.

وفي مشاركته التاسعة، فشل بطل العالم للراليات تسع مرات مرة أخرى في إحراز لقبه الأول في دكار، حيث اقترب منه مرات عدة لكنه لم يتمكن من الفوز به (المركز الثالث في 2019 و2024 والمركز الثاني في 2017، 2022 و2023).

وصف لوب (50 عاما) الذي اضطر إلى الانسحاب للمرة الثالثة بعد 2018 و2021 خروجه "قرار المنظمين أمس (الثلاثاء) كان من الصعب هضمه. أجده محبطا ومخيبا، لأنه غير مبني على أسس صلبة".

وجاء الحادث بعد يوم من اضطرار الإسباني كارلوس ساينس حامل اللقب إلى الانسحاب بسبب أضرار في قضبان الأمان بعد انقلاب سيارته فورد رابتور مرتين على مدى يومين خلال المرحلة الثانية الماراثونية "48 ساعة كرونو".

وللمرة الرابعة في ستة أيام، فرض الأسترالي دانيال ساندرز (كيه تي أم) نفسه في فئة الدراجات النارية، محرزا لقب المرحلة بفارق 15 ثانية فقط عن الإسباني توشا شارينا (هوندا) الذي أصبح ثانيا في الترتيب العام وراء ساندرز.

تقدم شارينا (29 عاما) معظم المرحلة وتقدم دقيقين وثلاثين ثانية على ساندرز قبل 32 كلم من خط الوصول، وكان قريبا من إحراز أول مرحلة في مسيرته.

بيد أنه تقصد التخفيف من سرعته وترك ساندرز يتخطاه "تخليت عن دقيقتين تقريبا كي لا أفتتح المسار غدا. تعين علي الانتباه على الدراجة، مع الإطارات، لأنها مرحلة ماراثونية ولدينا غدا 400 كلم أيضا".

وحلّ التشيلي إيغناسيو كورنيخو (هيرو) ثالثا والفرنسي أدريان فان بيفيرين (هوندا) رابعا.

الترتيب العام لفئة السيارات

1 الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) 23:36:24 ساعة

2 السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف) بفارق 6:45 د

3 السويدي ماتياس إكستروم (فورد) بفارق 21:40 د

4 الفرنسي ماتيو سيرادوري (سنتشوري) بفارق 30:25 د

5 البرازيلي لوكاس مورايس (تويوتا) بفارق 33:25 د

الترتيب العام لفئة الدراجات النارية

1 الأسترالي دانيال ساندرز (كيه تي أم) 25:15:33 ساعة

2 الإسباني توشا شارينا (هوندا) بفارق 13:26 د

3 البوتسواني روس برانش (هيرو) بفارق 26:10 د

4 الأميركي سكايلر هاوز (هوندا) بفارق 27:01 د