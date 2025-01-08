"الكاف" ترفع الموازنة الإجمالية لبطولة "الشان" ومكافآت الفائزين بنسبة 75%

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) عن زيادة غير مسبوقة في المكافآت المالية لبطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين (شان)، والتي ستقام في فبراير (شباط) المقبل بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا.

ووفقًا لبيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، فقد تقرر رفع مكافأة الفريق الفائز بالبطولة إلى 3.5 مليون دولار، بزيادة بلغت 75% مقارنة بالدورات السابقة. وأشارت "الكاف" إلى أن الميزانية الإجمالية للبطولة شهدت هي الأخرى ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت 10.4 مليون دولار، ما يمثل زيادة نسبتها 32%.

وأوضح رئيس "الكاف"، باتريس موتسيبي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتطوير اللعبة الأكثر شعبية في القارة، قائلاً: "البطولة تشكل منصة مهمة لدعم اللاعبين المحليين وتعزيز حضور كرة القدم الإفريقية على المستوى العالمي"، مشيرا إلى أن رفع المكافآت يعكس التزام المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالاستثمار في مستقبل اللعبة وجعلها أكثر جاذبية للجماهير والمستشهرين.

ومن المقرر أن تُسحب قرعة تشكيل مجموعات البطولة في 15 يناير (كانون الثاني) الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، بينما ستقام المباراة الافتتاحية في الأول من فبراير (شباط) المقبل، على أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية في 28 من الشهر نفسه.

وتتنافس في هذه الدورة 17 منتخبًا، أبرزها المغرب، غينيا، السنغال، السودان، وزامبيا، بالإضافة إلى منتخبات البلد المضيف. فيما يُتوقع انضمام منتخبين آخرين عقب اختتام التصفيات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تعزز مكانة بطولة "الشان" كواحدة من أهم البطولات المخصصة للاعبين المحليين في القارة، مما يزيد من مستوى التنافس ويمنح فرصة أكبر للمواهب الإفريقية لإبراز قدراتها أمام العالم.