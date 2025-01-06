اخبار الرياضه

مسابقات اتحاد الكرة تعقد اجتماعها الأول بالتشكيل الجديد.. اليوم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اتحاد الكرة تعقد اجتماعها الأول بالتشكيل الجديد.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد مراد و حاتم رضا

الإثنين، 06 يناير 2025 10:15 ص
تعقد إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة سيد بخيت، اجتماعها الأول في الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين بمقر الاتحاد بالجزيرة.

 

وقرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ، تشكيل إدارة المسابقات، وتضم: سيد بخيت رئيساً، وخالد كامل عضواً، وياسر رأفت عضواً، ومجدي الشيخ عضواً عن القسم الثاني ( ب )، ومصطفى عيسى عضواً عن القسم الثالث، وناصر فراج  مقرراً.

وحددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباراتى بيراميدز مع المنصورة، والمصرى مع وادى دجلة فى دور الـ32 بكأس مصر، بعد تأجيلهما بسبب اشتراك بيراميدز والمصرى فى البطولات الأفريقية.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراتي بيراميدز والمنصورة، والمصري ووادي دجلة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، واللتين كان من المقرر لهما يوم 8 يناير الجاري، وقررت إقامة المباراتين يوم 4 فبراير المقبل، على أن تنطلق مباراة المصري ودجلة الساعة 2:30 عصرًا بينما تنطلق مباراة بيراميدز والمنصورة الساعة 5:30 مساء.

جاء التأجيل بسبب ظروف الطيران وارتباط فريقي بيراميدز والمصري بمواجهات في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية خارج الديار.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements