شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اتحاد الكرة تعقد اجتماعها الأول بالتشكيل الجديد.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تعقد إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة سيد بخيت، اجتماعها الأول في الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين بمقر الاتحاد بالجزيرة.

وقرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ، تشكيل إدارة المسابقات، وتضم: سيد بخيت رئيساً، وخالد كامل عضواً، وياسر رأفت عضواً، ومجدي الشيخ عضواً عن القسم الثاني ( ب )، ومصطفى عيسى عضواً عن القسم الثالث، وناصر فراج مقرراً.