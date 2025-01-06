شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اتحاد الكرة تعقد اجتماعها الأول بالتشكيل الجديد.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - محمد مراد و حاتم رضاالإثنين، 06 يناير 2025 10:15 ص
وحددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباراتى بيراميدز مع المنصورة، والمصرى مع وادى دجلة فى دور الـ32 بكأس مصر، بعد تأجيلهما بسبب اشتراك بيراميدز والمصرى فى البطولات الأفريقية.
وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراتي بيراميدز والمنصورة، والمصري ووادي دجلة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، واللتين كان من المقرر لهما يوم 8 يناير الجاري، وقررت إقامة المباراتين يوم 4 فبراير المقبل، على أن تنطلق مباراة المصري ودجلة الساعة 2:30 عصرًا بينما تنطلق مباراة بيراميدز والمنصورة الساعة 5:30 مساء.
جاء التأجيل بسبب ظروف الطيران وارتباط فريقي بيراميدز والمصري بمواجهات في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية خارج الديار.
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