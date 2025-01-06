شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطير إلى نيجيريا الخميس المقبل لمواجهة إنيمبا فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أنهى النادي المصري إجراءات سفر بعثة الفريق الأول إلى نيجيريا، لمواجهة إنيمبا في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تطير البعثة إلى نيجيريا الخميس المقبل.

ويستعد المصري لمواجهة إنيمبا النيجيري الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها باستاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء الأحد المقبل الثاني عشر من يناير الجاري.

وأغلق الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، صفحة مواجهة الزمالك في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للتركيز على مواجهة إنيمبا النيجيري المرتقبة في الجولة الخامسة من نفس الدور.

ويأمل المصري في التأهل إلى ربع النهائي والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد جماهير بورسعيد، وأكد علي ماهر على رغبة الجهاز الفني واللاعبين في إنهاء الموسم الجارى بحصد بطولة.

ويحتل النادي المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 8 نقاط، بينما يأتي بلاك بولز الموزمبيقي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم أنيمبا بنفس الرصيد في المركز الرابع.

من ناحية أخرى، قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة المصري ووادي دجلة فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتي كان مقررا لها 8 يناير الجاري على السويس الجديد.

وأكد الاتحاد في خطابه أنه إذا انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل يتم اللجوء لشوطين إضافيين وإذا استمر التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل لدور الستة عشر.