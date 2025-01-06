شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يبلغ إدارة الكرة بطلباته فى الميركاتو الشتوي.. 2 أجانب و2 محليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، وأخطرهم خلالها برغبته فى التعاقد مع 2 لاعبين أجانب مهاجم وجناح، وفى حال رحيل التونسى حمزة المثلوثى يتم التعاقد مع لاعب أجنبى بديل، بالإضافة إلى ديفندر وجناح مصرى.

كريستيان جروس أبلغ إدارة الزمالك بإمكانية الاستغناء عن سيف جعفر ومهاب ياسر وسيف الدين الجزيرى وعمر فرج وكونراد ميشالاك، وقامت إدارة القلعة البيضاء باتخاذ بعض الإجراءات لتنفيذ طلبات المدرب، حيث تمت مخاطبة رئيس نادى أحد السعودي لقطع إعارة ميشالاك، مع البحث عن طريقة للاستغناء عن عمر فرج، خاصة أن اللاعب لم يتقاض راتبه منذ انضمامه فى بداية الموسم.

وصرف نادى الزمالك النظر عن التعاقد مع محمود جهاد لاعب وسط فاركو، كما فتح خط مفاوضات مع البنك الاهلي لضم أحمد ربيع لاعب الوسط، بعد توصية من أمير عزمي مدرب الزمالك حيث سبق ودرب اللاعب خلال تواجده في السكة الحديد.