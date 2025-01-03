أن بي ايه: ثاندر يمدد سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 13

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : مدد أوكلاهوما سيتي ثاندر أفضل سلسلة انتصارات متتالية له في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إلى 13 بفوزه على ضيفه لوس أنجليس كليبرز 116 98 الخميس، فيما واصل بوسطن سلتيكس حامل اللقب صحوته بتغلبه على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 118 115.

وكان الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر أفضل مسجل في المباراة برصيد 29 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة وقاد ثاندر الى تعزيز صدارته للمنطقة الغربية برصيد 28 فوزا مقابل 5 هزائم فقط.

وهي أطول سلسلة انتصارات متتالية لثاندر منذ انتقال الفريق من سياتل بعد موسم 2007 2008.

وقال إيزياه هارتنشتاين الذي أضاف 11 نقطة وتسع متابعات وست تمريرات حاسمة: "الأمر يتعلق فقط بالتواجد والعمل يوما بعد يوم والعمل على أنفسنا وأعتقد أننا نؤدي عملا جيدا في هذا الصدد".

وتأخر أوكلاهوما سيتي 48 52 في الشوط الأول لكنه تفوق على كليبرز 42 20 في الربع الثالث ولم ينجح لوس أنجليس الي غاب عن صفوفه جيمس هاردن وكواهي لينرد، في قلب الطاولة، وكان أمير كوفي أفضل مسجليه برصيد 26 نقطة.

وأضاف هارتنشتاين "كنا نريد أن نخرج ونضغط على المنافس. وقمنا بعمل جيد في هذا الصدد".

وفي مينيابوليس، لعب بوسطن بدون جايلن براون بسبب إصابة في الكتف الأيمن واللاتفي كريستابس بورزينجيس بسبب التواء في الكاحل لكنه تغلب على تمبروولفز 118 115.

وتألق جايسون تايتوم بتسجيله 33 نقطة بعد أن سجل 13 من 27 محاولة بينها ست ثلاثيات من 17 محاولة، وأضاف ثماني متابعات وتسع تمريرات حاسمة.

وقال تايتوم "بدون جايلن براون كريستابس بورزينجيس. لقد مررنا بفترة صعبة في آخر ثماني أو تسع مباريات"، مضيفا "لذا، سنحاول في هذا الشهر (كانون الثاني) يناير أن نغير الأمور ونعود إلى هويتنا".