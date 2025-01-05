عبد العزيز آل سعود.. "نابليون العرب" الذي وحد السعودية تحت قيادته

الرياص - اسماء السيد - في الخامس من كانون الثاني (يناير) من عام 1902 نجح الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في استعادة الرياض من قبضة آل الرشيد، والتي وصلها على رأس حملة صغيرة قادها من الكويت، ولم تكن تلك الحملة تتجاوز 60 رجلاً من أقاربه وأنصاره، وبايعه أهل الرياض، فما هي قصة عبد العزيز آل سعود؟

وُلد عبد العزيز آل سعود في كانون الثاني (يناير) عام 1876 في الرياض لأسرة آل سعود الحاكمة هناك، لكن في وقت لاحق، هُزمت عائلة آل سعود على أيدي عائلة آل الرشيد حكام مدينة حائل المنافسة في نجد، واضطر عبد العزيز للنزوح مع أسرته وهو في العاشرة من عمره.

ووالده عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود آخر أئمة الدولة السعودية الثانية، ووالدته هي سارة بنت أحمد الكبير بن محمد بن تركي بن سلمان السديري.

تسلسل زمني لتكوين المملكة

في أوائل كانون الثاني (يناير) من عام 1902 استعاد عبد العزيز آل سعود السيطرة على الرياض التي وصل إليها قادماً من الكويت على رأس حملة من 60 رجلاً من أنصاره وأقاربه.

وفي أيلول (سبتمبر) عام 1904 انتصر على قوات آل الرشيد في موقعة الشنانة، لينجح في السيطرة على القصيم وبسط سلطانه على أغلب نجد.

وفي عام 1913 زحف عبد العزيز بقواته صوب الإحساء ونجح في انتزاعها من العثمانيين.

BBC

وفي عام 1921 نجحت حملة سعودية بقيادة الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود في السيطرة على عسير.

وفي أيلول (سبتمبر) عام 1921 استطاع دخول حائل المعقل الأخير لآل الرشيد حينها، ليبسط بذلك سلطته على نجد بالكامل، وفي نفس العام أطلق عبدالعزيز على نفسه لقب سلطان نجد.

وفي ما يتعلق بالحجاز فقد كانت علاقته متوترة بحاكمها الشريف حسين بن علي، وقد نجح الجيش السعودي في دخول الطائف ومكة عام 1924، ولكن جدة صمدت أمام حصار قواته حتى 17 كانون الأول (ديسمبر) عام 1925.

وفي عام 1926 تمت مبايعة عبدالعزيز ملكاً على الحجاز في المسجد الحرام بمكة.

الدولة و"ثورة" الإخوان

بسبب الظروف الدولية والتي تتعلق بالوجود البريطاني على شاطئ الخليج العربي، اتجه عبد العزيز آل سعود إلى إرساء دعائم الدولة وتحديثها، ليُواجه بمقاومة من حلفائه "إخوان طاعة الله"، الذين رفضوا "وقف الفتوحات"، فحدث الصدام بين الطرفين.

إذ اعترف عبد العزيز بحدود العراق والكويت والأردن، وهو ما عارضه "إخوان طاعة الله".

BRITANNICA لقاء عبد العزيز آل سعود بالرئيس الأميركي روزفلت

وبدأت الجماعة بمهاجمة العراق والكويت، وتحدت السلطات بعد ضم الحجاز، إذ اعتبر الإخوان ممارسة أبسط الطقوس من مظاهر الوثنية فشرعوا في تحدي السلطة.

ورفض الإخوان الانصياع لأوامر عبد العزيز بالتوقف عن مهاجمة حدود العراق والكويت، فوقع صدام بين الطرفين في الزلفى في آذار (مارس) عام 1929، حيث هُزم الإخوان وانسحبوا للكويت حيث استسلموا للقوات البريطانية.

بعد ذلك تطور اسم الدولة السعودية الثالثة، وحملت اسم إمارة نجد والإحساء حتى عام 1921، ثم اسم سلطنة نجد حتى عام 1922 ثم سلطنة نجد وملحقاتها حتى عام 1926، وحملت اسم سلطنة الحجاز ونجد وملحقاتها حتى عام 1932 عندما تم إعلان قيام المملكة العربية السعودية.

وقد أُطلق على عبد العزيز آل سعود عدة ألقاب منها نابليون العرب وبسمارك وكرومويل الصحراء والملك سليمان الجديد.