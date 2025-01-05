سحب كاريكاتير ينتقد بيزوس مالك واشنطن بوست.. الرسامة تستقيل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: أعلنت رسامة كاريكاتير في صحيفة واشنطن بوست أنها تركت الصحيفة هذا الأسبوع لأنها رفضت رسمها الكارتوني لمؤسس أمازون ومالك الصحيفة جيف بيزوس، وهو يتذلل للرئيس المنتخب ترامب.

كتبت رسامة الكاريكاتير آن تيلنيس أنها استقالت من واشنطن بوست، متهمة إدارة التحرير بالصحيفة برفع الرسوم الكاريكاتورية لأنها كانت تنتقد الملياردير بيزوس مالك الصحيفة.

في المقال الذي يحمل عنوان "لماذا سأترك صحيفة واشنطن بوست"، قالت تيلنيس: "لقد تلقيت تعليقات تحريرية ومحادثات مثمرة - وبعض الاختلافات - حول الرسوم الكاريكاتورية التي قدمتها للنشر، ولكن طوال ذلك الوقت لم يسبق لي أن تم إلغاء رسم كاريكاتوري لي لأسباب تتعلق بالشخصية المحورية لهذا الرسم الكاريكاتيري.

شاركت رسامة الكاريكاتير مسودة للرسوم الكاريكاتورية غير المنشورة، والتي صورت بيزوس وغيره من رجال الأعمال الأثرياء غير المحددين وهم يركعون ويحملون أكياسًا من المال للرئيس القادم. وكان يسجد على الأرض بجانبهم ميكي ماوس، وهو ما يمثل على ما يبدو خضوع ديزني المفترض لترامب.

وأوضحت تيلنيس رسمها قائلة: "الرسم الكارتوني الذي تم منعه ينتقد الرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا والإعلام المليارديرات الذين كانوا يبذلون قصارى جهدهم لكسب تأييد الرئيس المنتخب ترامب".

وعلى الرغم من العلاقة الشائكة بين الاثنين على مر السنين، أعرب بيزوس عن دعمه لترامب بعد فوزه في انتخابات عام 2024. وفي أعقاب يوم الانتخابات، قال مالك أمازون للصحفيين إنه "متفائل للغاية" بشأن جدول أعمال ترامب التنظيمي.

بيزوس على العشاء مع ترامب

وتعهد بيزوس مؤخرًا بالتبرع بمليون دولار لصندوق تنصيب ترامب. كما تناول العشاء مع الرئيس القادم في مقر إقامته في مارالاجو في كانون الأول (ديسمبر).

كما أثار بيزوس غضب الليبراليين، بما في ذلك موظفو البريد، قبيل الانتخابات مباشرة من خلال اتخاذ القرار بأن الصحيفة لن تقدم تأييدًا رئاسيًا.

وقد التقى أباطرة التكنولوجيا البارزون الآخرون بترامب في الأشهر التي أعقبت فوزه، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج، والرئيس التنفيذي لشركة ألفابت والرئيس التنفيذي لشركة آبل.

أين حرية التعبير؟ أين الصحافة الحرة؟

وفي مقالتها ، واصلت تيلنيس إعلان اعتقادها بأن الصحيفة سحقت الرسوم الكاريكاتورية، بسبب وجهة نظرها السياسية، وأكملت: "لكي أكون واضحة، كانت هناك حالات تم فيها رفض الرسومات أو طلب مراجعات، ولكن ليس بسبب وجهة النظر المتأصلة في تعليق الرسوم الكاريكاتورية، وهذا يغير قواعد اللعبة... وخطير بالنسبة للصحافة الحرة".

"باعتباري رسامة كاريكاتير، فإن وظيفتي هي مساءلة الأشخاص والمؤسسات الأقوياء. ولأول مرة، منعني محرري من القيام بهذه المهمة الحاسمة. وأضافت: "لذلك قررت ترك الصحيفة".

ومع ذلك، نفى ديفيد شيبلي، محرر الصفحة الافتتاحية لصحيفة واشنطن بوست - الذي اعترف بأنه اتخذ قرار عدم نشر الرسم بنفسه - الاتهامات بأن الصحيفة قتلت الرسم الكارتوني لأسباب سياسية، قائلاً في بيان صدر مؤخراً إنه فعل ذلك لتجنب "تكرار" الكاريكاتير.

وقال: "ليس كل حكم تحريري هو انعكاس لقوة خبيثة. كان قراري مسترشدًا بحقيقة أننا قمنا للتو بنشر عمود حول نفس موضوع الرسوم الكاريكاتورية وقمنا بالفعل بتحديد موعد لنشر عمود آخر - وهذا العمود ساخر -. وكان الدافع الوحيد لمنع النشر هو عدم التكرار".

