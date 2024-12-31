موعد مباراة الأهلي القادمة أمام شباب بلوزداد الجزائري بدورى أبطال أفريقيا

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أغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباريات الدوري المصري "مؤقتاً" بنهاية مباراته أمام إنبى التى أقيمت مساء الاثنين باستاد المقاولون العرب بالجولة السابعة للمسابقة وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا.

وحدد الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، عصر غد الأربعاء الأول من يناير موعداً للسفر للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال على متن طائرة خاصة.

وحقق فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فوزاً ساحقاً على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل وسام أبو على هاتريك وسجل ثلاثة أهداف كل من حسين الشحات وإمام عاشور وبيرسى تاو.

وبات الأهلي، تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، صاحب أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 27 مباراة.

وكلّف مجلس الأهلي طارق قنديل عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق في الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد، المقرر لها مساء الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويقوم طارق قنديل حالياً بالتنسيق مع جهاز الكرة لبحث ترتيبات الرحلة من أجل توفير كل سُبل الراحة والاستقرار للفريق من أجل تحقيق نتيجة جيدة تصعد بالفريق للأدوار المقبلة في البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

وقرر الاتحاد الإفريقي إسناد المباراة لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة باباكار سار (حكم ساحة)، ويعاونه با كاليدو و عبدالرحمن آن (حكمين مساعدين)، عبدالقادر مبارك (حكم رابع).

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام شباب بلوزداد الجزائري فى دوري أبطال أفريقيا

يستعد الاهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب 5 جويليه بالعاصمة الجزائراية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وينافس الأهلي، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفواري.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءاً من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.

ترتيب مجموعة الأهلى

نجح الاهلى فى اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط فيما يتواجد أورلاندو بيراتس فى المركز الثانى برصيد خمس نقاط، يليه شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.

1_ الأهلى 7 نقاط

2_ أورلاندو بيراتس 5 نقاط

3_ شباب بلوزداد 3 نقاط

4_ ستاد أبيدجان الايفواري نقطة واحدة.