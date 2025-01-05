الاقتصاد

«الأشغال الميسرة»: ترسية مشروع بقيمة 17.7 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأشغال الميسرة ترسية مشروع مع الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، وذلك يوم الخميس الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة المشروع تقدر بـ17.7 مليون ريال.
وأضافت أن المشروع يتضمن: تقديم خدمات الصيانة و التشغيل والنظافة للمقر الرئيسي للأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية والمراكز التابعة لها
أفادت بأن الشركة بصدد استكمال التواقيع والإجراءات اللازمة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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