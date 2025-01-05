شكرا لقرائتكم خبر عن «الأشغال الميسرة»: ترسية مشروع بقيمة 17.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأشغال الميسرة ترسية مشروع مع الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، وذلك يوم الخميس الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ17.7 مليون ريال.
وأضافت أن المشروع يتضمن: تقديم خدمات الصيانة و التشغيل والنظافة للمقر الرئيسي للأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية والمراكز التابعة لها
أفادت بأن الشركة بصدد استكمال التواقيع والإجراءات اللازمة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ17.7 مليون ريال.
وأضافت أن المشروع يتضمن: تقديم خدمات الصيانة و التشغيل والنظافة للمقر الرئيسي للأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية والمراكز التابعة لها
أفادت بأن الشركة بصدد استكمال التواقيع والإجراءات اللازمة.