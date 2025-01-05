شكرا لقرائتكم خبر عن «فيو للتطوير العقاري»: استقالة وتعيين عضو في لجنة المراجعة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن محمد بن عبدالله البسام حاصل على شهادة ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن وشهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن.

وتمتد خبرة البسام لسنوات طويلة عمل خلالها في عدة مجالات بشكل خاص المالية والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر في عدة شركات في قطاعات مختلفة، تشمل البنوك والتطوير العقاري وتقنية المعلومات والغاز و النفط. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري استقالة عضو لجنة المراجعة سلطان بتاريخ 02-01- 2025 م، وذلك بسبب ظروف شخصية.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن المجلس قرر تعيين محمد بن عبدالله البسام في لجنة المراجعة.وأضافت أن محمد بن عبدالله البسام حاصل على شهادة ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن وشهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن.وتمتد خبرة البسام لسنوات طويلة عمل خلالها في عدة مجالات بشكل خاص المالية والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر في عدة شركات في قطاعات مختلفة، تشمل البنوك والتطوير العقاري وتقنية المعلومات والغاز و النفط.