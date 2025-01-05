شكرا لقرائتكم خبر عن «فيو للتطوير العقاري»: استقالة وتعيين عضو في لجنة المراجعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري استقالة عضو لجنة المراجعة سلطان بتاريخ 02-01- 2025 م، وذلك بسبب ظروف شخصية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المجلس قرر تعيين محمد بن عبدالله البسام في لجنة المراجعة.
وأضافت أن محمد بن عبدالله البسام حاصل على شهادة ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن وشهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن.
وتمتد خبرة البسام لسنوات طويلة عمل خلالها في عدة مجالات بشكل خاص المالية والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر في عدة شركات في قطاعات مختلفة، تشمل البنوك والتطوير العقاري وتقنية المعلومات والغاز و النفط.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المجلس قرر تعيين محمد بن عبدالله البسام في لجنة المراجعة.
وأضافت أن محمد بن عبدالله البسام حاصل على شهادة ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن وشهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن.
وتمتد خبرة البسام لسنوات طويلة عمل خلالها في عدة مجالات بشكل خاص المالية والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر في عدة شركات في قطاعات مختلفة، تشمل البنوك والتطوير العقاري وتقنية المعلومات والغاز و النفط.