شكرا لقرائتكم خبر عن «تبوك الزراعية» تتسلم إشعارا من أرامكو بتعديل أسعار الديزل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة تبوك للتنمية الزراعية في 1 يناير الحالي، إشعاراً من شركة "أرامكو السعودية" بتعديل أسعار الديزل والمستخدم في عمليات الإنتاج بالشركة وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، سيكون الأثر المالي المباشر لزيادة سعر الديزل هو الارتفاع في تكلفة الإنتاج المتوقعة بنسبة تمثل حوالي 5.6% من تكلفة الإيرادات وفق آخر قوائم مالية سنوية مدققة للشركة لعام 2023م.
وبحسب البيان، ستواصل الشركة عملها وسعيها في تحقيق إستراتيجيتها في زيادة إيرادتها و تخفيض التكاليف ورفع كفاءة العمليات التشغيلية واستخدام كافة التسهيلات لإزاحة الوقود السائل خلال الأعوام المقبلة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، سيكون الأثر المالي المباشر لزيادة سعر الديزل هو الارتفاع في تكلفة الإنتاج المتوقعة بنسبة تمثل حوالي 5.6% من تكلفة الإيرادات وفق آخر قوائم مالية سنوية مدققة للشركة لعام 2023م.
وبحسب البيان، ستواصل الشركة عملها وسعيها في تحقيق إستراتيجيتها في زيادة إيرادتها و تخفيض التكاليف ورفع كفاءة العمليات التشغيلية واستخدام كافة التسهيلات لإزاحة الوقود السائل خلال الأعوام المقبلة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.