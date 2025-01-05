شكرا لقرائتكم خبر عن «بترو رابغ» تتلقى إشعارا من أرامكو بتعديل أسعار بعض منتجات الوقود والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن من المتوقع أن ينتج عن زيادة الأسعار زيادة في إجمالي (تكلفة المبيعات/ تكلفة الإنتاج) للشركة بحوالي (0.73%)، وفقا لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2025م.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة مستمرة في العمل على تعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة مسؤولة ومستدامة، فضلا عن تعظيم الاستفادة من مزايا البنية التحتية التنافسية المتاحة في المملكة لتحقيق أهدافها لاستراتيجية. الدمام - شريف احمد - تلقت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)، إشعارا رسميا من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) يفيد بتعديل أسعار بعض منتجات (اللقيم/ الوقود).وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن من المتوقع أن ينتج عن زيادة الأسعار زيادة في إجمالي (تكلفة المبيعات/ تكلفة الإنتاج) للشركة بحوالي (0.73%)، وفقا لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2025م.تجدر الإشارة إلى أن الشركة مستمرة في العمل على تعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة مسؤولة ومستدامة، فضلا عن تعظيم الاستفادة من مزايا البنية التحتية التنافسية المتاحة في المملكة لتحقيق أهدافها لاستراتيجية.