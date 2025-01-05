شكرا لقرائتكم خبر عن «جبسكو» توقع اتفاقية تمويل مع بنك الرياض بـ35 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الجبس الأهلية، اليوم، اتفاقية تمويل إسلامي من بنك الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 35 مليون ريال.
وأضافت أن التسهيلات تهدف إلى تمويل التوسع بالأعمال لتطوير خطوط الإنتاج في المصانع.
وأفادت بأن مدة التمويل سنة ونصف من تاريخ التمويل، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة: رهن أرض وسند لأمر.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 35 مليون ريال.
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وأفادت بأن مدة التمويل سنة ونصف من تاريخ التمويل، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة: رهن أرض وسند لأمر.