الاقتصاد

«جبسكو» توقع اتفاقية تمويل مع بنك الرياض بـ35 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الجبس الأهلية، اليوم، اتفاقية تمويل إسلامي من بنك الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 35 مليون ريال.

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وأضافت أن التسهيلات تهدف إلى تمويل التوسع بالأعمال لتطوير خطوط الإنتاج في المصانع.
وأفادت بأن مدة التمويل سنة ونصف من تاريخ التمويل، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة: رهن أرض وسند لأمر.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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