شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة للتعدين» تتسلم خطابا من «مرافق» بتعديل أسعار الغاز والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة المتحدة للصناعات التعدينية خطابا من شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع بتاريخ 02/01/2025م بشأن تعديل أسعار الغاز المستخدم في عمليات الإنتاج اعتباراً من 01/01/2025م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك بناءا على الإشعار المرسل إلى الشركة من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) بزيادة أسعار الغاز.
وأوضحت الشركة أن هذا التعديل سوف يترتب عليه أثر مالي ينعكس على زيادة في تكاليف الإنتاج والذي سوف يظهر في النتائج المالية للربع الأول من العام 2025م، وتعمل الشركة حالياً على احتساب الأثر المالي المتوقع وسيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من احتسابه.
ونوهت ببذل قصارى جهدها خلال الفترة القادمة لبحث ودراسة سبل التخفيف من الأثر المالي الناتج عن هذا التعديل بما يمكن الشركة من تحقيق أهدافها.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك بناءا على الإشعار المرسل إلى الشركة من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) بزيادة أسعار الغاز.
وأوضحت الشركة أن هذا التعديل سوف يترتب عليه أثر مالي ينعكس على زيادة في تكاليف الإنتاج والذي سوف يظهر في النتائج المالية للربع الأول من العام 2025م، وتعمل الشركة حالياً على احتساب الأثر المالي المتوقع وسيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من احتسابه.
ونوهت ببذل قصارى جهدها خلال الفترة القادمة لبحث ودراسة سبل التخفيف من الأثر المالي الناتج عن هذا التعديل بما يمكن الشركة من تحقيق أهدافها.