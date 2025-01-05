شكرا لقرائتكم خبر عن «جبسكو» تتسلم إشعارا من أرامكو بتعديل أسعار منتجات الوقود والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تأثير التعديل سيكون ارتفاع في تكلفة الإنتاج، علماً بأنه جار العمل على احتساب الأثر المالي المتوقع وسيتم الإعلان عنه عند الانتهاء من احتسابه.

وأفادت الشركة بأنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل.

تجدر الإشارة إلى أن الأثر المالي لذلك التعديل سيظهر ابتداء من النتائج المالية للربع الأول من عام 2025. الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة الجبس الأهلية (جبسكو)، إشعارا من شركة أرامكو السعودية بتاريخ 01-01- 2025 م بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج ابتداء من أول العام الحالي.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تأثير التعديل سيكون ارتفاع في تكلفة الإنتاج، علماً بأنه جار العمل على احتساب الأثر المالي المتوقع وسيتم الإعلان عنه عند الانتهاء من احتسابه.وأفادت الشركة بأنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل.تجدر الإشارة إلى أن الأثر المالي لذلك التعديل سيظهر ابتداء من النتائج المالية للربع الأول من عام 2025.