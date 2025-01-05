شكرا لقرائتكم خبر عن «أميانتيت» توقع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أميانتيت العربية السعودية، أمس، مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، للتعاون في مجال نقل تقنيات المياه ومعالجة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والسيول، والتعاون في إنشاء مصانع متخصصة في تقنيات المياه والأنابيب المختلفة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن "صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا" هو صندوق سيادي ليبي يقوم بتعزيز البنية التحتية في دولة ليبيا للوصول إلى المستهدفات من أحدث التقنيات العالمية في مجالات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والسيول وإنشاء شبكات متكاملة وحديثة طبقاً للمواصفات العالمية لخدمة المواطن الليبي مما يتطلب التعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال من خلال الشركات العالمية وذات السمعة الجيدة والمشهود لها بالكفاءة العالمية.
وأضافت أن شركة أميانتيت العربية السعودية تعد من كبرى الشركات العالمية في مجالات تقنيات المياه ومعظم تقنيات وتصنيع الأنابيب وتمتلك التكنولوجيا الأكبر في العالم لتصنيع أنابيب الفيبرجلاس (Flowtite Technology)، وبناءً على رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون في مجال التصنيع وتقنيات المياه المختلفة، التقت إرادة الطرفين على توقيع هذه المذكرة.
تاريخ توقيع المذكرة 1446-07-04 الموافق 2025-01-04
وأضافت أن المذكرة تشمل:
1- توطين الصناعات المتخصصة داخل الدولة الليبية لرفع الكفاءة وخلق فرص عمل وتدريب اليد العاملة الليبية مما يساعد في النهضة المنشودة.
2- نقل تقنيات التصنيع لمختلف المنتجات المذكورة لدى مجموعة شركات أميانتيت على سبيل المثال: تصنيع أنابيب الفيبرجلاس (Fiberglass) بمختلف أنواعه مثل (GRP و GRE) وكذلك تصنيع أنابيب البولي إيثيلين (HDPE) والصمامات (Valves) وغيرها من المنتجات المتوفرة لدى "المجموعة".
3- إنشاء مصانع مشتركة لتلبية احتياجات المشاريع الوطنية الخاصة بتنمية المشاريع المستهدفة في الدولة الليبية.
4- التعاون في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تنقية المياه المالحة، ومحطات تحلية المياه وتقنيتها، ومعالجة مياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي وتقنيتها.
5- توفير كافة التفاصيل والبيانات الفنية الخاصة بالمواد الخام اللازمة لتصنيع الأنابيب لدراسة إمكانية توفيرها محلياً في ليبيا.
وأوضحت أن مدة المذكرة، سنة ميلادية واحدة، منوهة بعد وجود أثر مالي مترتب على توقيع هذه المذكرة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن "صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا" هو صندوق سيادي ليبي يقوم بتعزيز البنية التحتية في دولة ليبيا للوصول إلى المستهدفات من أحدث التقنيات العالمية في مجالات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والسيول وإنشاء شبكات متكاملة وحديثة طبقاً للمواصفات العالمية لخدمة المواطن الليبي مما يتطلب التعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال من خلال الشركات العالمية وذات السمعة الجيدة والمشهود لها بالكفاءة العالمية.
وأضافت أن شركة أميانتيت العربية السعودية تعد من كبرى الشركات العالمية في مجالات تقنيات المياه ومعظم تقنيات وتصنيع الأنابيب وتمتلك التكنولوجيا الأكبر في العالم لتصنيع أنابيب الفيبرجلاس (Flowtite Technology)، وبناءً على رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون في مجال التصنيع وتقنيات المياه المختلفة، التقت إرادة الطرفين على توقيع هذه المذكرة.
تاريخ توقيع المذكرة 1446-07-04 الموافق 2025-01-04
وأضافت أن المذكرة تشمل:
1- توطين الصناعات المتخصصة داخل الدولة الليبية لرفع الكفاءة وخلق فرص عمل وتدريب اليد العاملة الليبية مما يساعد في النهضة المنشودة.
2- نقل تقنيات التصنيع لمختلف المنتجات المذكورة لدى مجموعة شركات أميانتيت على سبيل المثال: تصنيع أنابيب الفيبرجلاس (Fiberglass) بمختلف أنواعه مثل (GRP و GRE) وكذلك تصنيع أنابيب البولي إيثيلين (HDPE) والصمامات (Valves) وغيرها من المنتجات المتوفرة لدى "المجموعة".
3- إنشاء مصانع مشتركة لتلبية احتياجات المشاريع الوطنية الخاصة بتنمية المشاريع المستهدفة في الدولة الليبية.
4- التعاون في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تنقية المياه المالحة، ومحطات تحلية المياه وتقنيتها، ومعالجة مياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي وتقنيتها.
5- توفير كافة التفاصيل والبيانات الفنية الخاصة بالمواد الخام اللازمة لتصنيع الأنابيب لدراسة إمكانية توفيرها محلياً في ليبيا.
وأوضحت أن مدة المذكرة، سنة ميلادية واحدة، منوهة بعد وجود أثر مالي مترتب على توقيع هذه المذكرة.