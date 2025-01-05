شكرا لقرائتكم خبر عن «أميانتيت» توقع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية