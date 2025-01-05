شكرا لقرائتكم خبر عن «سليب هاي» التابعة لـ«صدق» توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) توقيع شركتها التابعة الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم (سليب هاي)، الخميس الماضي، على اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 9 ملايين ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة واحدة.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر، وكفالة برنامج كفالة، وكفالة تضامنية بالغرم والأداء من الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق).
وأوضحت أن الهدف من التسهيلات: تمويل رأس المال العامل.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 9 ملايين ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة واحدة.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر، وكفالة برنامج كفالة، وكفالة تضامنية بالغرم والأداء من الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق).
وأوضحت أن الهدف من التسهيلات: تمويل رأس المال العامل.