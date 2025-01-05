شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أكوا باور» توافق على انتخاب 12 عضوا لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أكوا باور نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد الخميس الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت النتائج:
1- الموافقة على تعديل المادة 18 من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالإدارة
2- الموافقة على تعديل المادة 28 من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بلجنة مجلس الإدارة التنفيذية.
3- الموافقة على تعديل المادة 29 من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بلجنة إدارة المخاطر.
4- الموافقة على تعديل المادة 43 من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتشكيل اللجنة.
5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالله عبدالجبار (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 15/10/2023، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 4/1/2025، خلفا للعضو سنئاريسان ناثان.
6- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة المقبلة والتي تبدأ من تاريخ 5/1/2025، ومدتها 4 سنوات تنتهي في 4/1/2029.
والأعضاء المنتخبون هم: فهد السيف، عمر الماضي، عبدالله العبدالجبار، إسماعيل السلوم، د. إبراهيم الراجحي، أحمد الحقباني، رعد السعدي، محمد أبو نيان، شيلا كهاما، عمر الميداني، ليمينق تشين، خالد الخطاف.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت النتائج:
1- الموافقة على تعديل المادة 18 من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالإدارة
2- الموافقة على تعديل المادة 28 من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بلجنة مجلس الإدارة التنفيذية.
3- الموافقة على تعديل المادة 29 من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بلجنة إدارة المخاطر.
4- الموافقة على تعديل المادة 43 من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتشكيل اللجنة.
5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالله عبدالجبار (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 15/10/2023، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 4/1/2025، خلفا للعضو سنئاريسان ناثان.
6- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة المقبلة والتي تبدأ من تاريخ 5/1/2025، ومدتها 4 سنوات تنتهي في 4/1/2029.
والأعضاء المنتخبون هم: فهد السيف، عمر الماضي، عبدالله العبدالجبار، إسماعيل السلوم، د. إبراهيم الراجحي، أحمد الحقباني، رعد السعدي، محمد أبو نيان، شيلا كهاما، عمر الميداني، ليمينق تشين، خالد الخطاف.