شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أكوا باور» توافق على انتخاب 12 عضوا لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.