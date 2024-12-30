شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنبي في الدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع إنبى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.

والتقى الأهلى وإنبى فى 44 مباراة قبل مباراة الليلة، فاز المارد الأحمر فى 31 لقاءً، وتعادل الفريقان فى 9 مواجهات، وفاز الفريق البترولى فى 4 مباريات، سجل لاعبو الأهلى 84 هدفاً فى الشباك البترولية، بينما نجح مهاجمو إنبى فى الوصول للشباك الحمراء 38 مرة.

س: ما هو ترتيب الفريقين في الدوري؟

ج: يمتلك فريق الأهلى 11 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وسجل تسعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة، ومازال لديه لقاء مؤجل أمام سموحة، فيما يمتلك إنبى 5 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل مرتين وخسر في 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 7.

س: من هو حكم مباراة الأهلي وإنبي؟

ج: أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الأهلي وإنبي إلى الحكم محمود بسيوني في اللقاء المقرر إقامته في الخامسة مساء اليوم الإثنين ضمن مواجهات الجولة السابعة من دوري نايل 2024 – 2025.

س: ماذا فعل الفريقان في آخر ظهور بالدوري؟

ج: حقق الأهلى فوزاً ثميناً على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة السادسة لمسابقة الدوري، فيما تعادل إنبى سلبياً مع زد إف سى في نفس الجولة.

س: ما التشكيل المتوقع للأهلي؟

ج: من المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة إنبي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، أشرف داري، رامي ربيعة، أكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

س: وما أبرز غيابات الأهلي عن مباراة إنبي؟

ج: شهدت قائمة الأهلي خروج حارس المرمى محمد الشناوي لمنحه راحة بجانب استمرار غياب محمود عبد المنعم "كهربا" ويوسف أيمن وكريم وليد "نيدفيد" لأسباب فنية، وخرج أيضا عمر كمال الظهير الأيمن بعد عودته للمشاركة في مباراة المصري الماضية، كما يغيب المغربي رضا سليم وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وكريم فؤاد للإصابة، وخالد عبد الفتاح للإيقاف.