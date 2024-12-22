شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، في السادسة مساء اليوم، على ملعب استاد القاهرة، مع فريق شباب بلوزداد الجزائري في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قبل مباراة اليوم، يتصدر أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد خمس نقاط من ثلاث مباريات، يليه الأهلي برصيد أربع نقاط من مباراتين، ثم شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط من مباراتين، وأخيراً استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة من ثلاث مباريات.

خلال تاريخهما في بطولات الأندية الأفريقية، التقى الفريقان في مواجهتين ببطولة دوري أبطال أفريقيا، الأولى عام 2001 في دوري المجموعات، فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر أحرزه حسام غالي، وكرر فوزه فى الجزائر بنفس النتيجة 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد، المواجهة الثانية الموسم الماضي 2023-2024، وكانت أيضاً في دوري المجموعات، وتعادل الفريقان ذهاباً وإياباً بدون أهداف.

أما عن تاريخ الأهلي مع الأندية الجزائرية في بطولات الأندية الأفريقية المختلفة، لعب الأهلي 26 مباراة مع ستة أندية جزائرية وهي: مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب بلوزداد وإتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، فاز في إحدى عشرة مباراة، وتعادل في تسع مباريات، وفازت أندية الجزائر في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 32 هدفاً واستقبلت شباكه عشرين هدفاً.