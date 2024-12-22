شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد اليوم فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ صافرة تونسية لإدارة الأهلى وشباب بلوزداد

يدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، طاقم تحكيم مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، وحكمًا رابعًا: يسري بو علي.





2_ مشوار الأهلى وشباب بلوزداد فى دوري الأبطال

الأهلي تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد، ثم حقق الفوز على ستاد أبيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين باستاد القاهرة فى الجولة الأولى لدور المجموعات، ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية.

فيما بدأ شباب بلوزداد الجزائري رحلته بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا من الدور الأول بتخطى ليوبارد دو دوليسي بطل الكونغو بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بهدف دون رد ثم تخطى عقبة دوان بطل بوركينا فاسو بالخسارة ذهاباً بهدف دون رد ثم الفوز إياباً بهدف دون رد ثم الاحتكام لركلات الترجيح التي أنصفت بطل الجزائر 4-3 ليتأهل لدور المجموعات، وخسر شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف من أورلاندو بيراتس في إنطلاقة دور المجموعات ثم فاز على ستاد أبيدجان الايفواري بهدف دون رد في الجولة الثانية.

يتصدر أورلاندو بايرتس ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، وخلفه الأهلي في المركز الثاني بـ4 نقاط، ويليهما شباب بلوزداد بـ3 نقاط، ويتذيل ستاد أبيدجان الترتيب بنقطة وحيدة. 4_ القيمة التسويقية للأهلى وشباب بلوزداد 4_ القيمة التسويقية للأهلى وشباب بلوزداد تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.88 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لشباب بلوزداد الجزائري 12.78 مليون يورو. 5_ أرقام كولر مع الأهلى خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 135 مباراة، فاز فى 95 لقاءً وتعادل فى 26 مباراة، وتلقى 14 هزيمة، وسجل لاعبوه 250 هدفا وتلقت شباكهم 82، وخرج بشباك نظيفة فى 77 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز .(5-2) وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ مرة. وحظى كولر بدعم هائل من قبل جماهير ناديه بسبب العلاقة الجيدة التي تربطه بهم وكذلك إدارة النادي، خاصة مع الألقاب التي حققها، لدرجة أنه تم تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ليستمر حتي نهاية موسم 2026. وحصد كولر طوال مسيرته التدريبية قبل الأهلي 4 ألقاب، وتحولت حياته كثيرا مع المارد الأحمر. ولم يحقق كولر أي بطولات مع منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية في تاريخه، بجانب قيادته له لاحتلال المركز العاشر فى تصنيف الفيفا. 5_ أرقام كولر مع الأهلى

3_ ترتيب مجموعة الأهلى