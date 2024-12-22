شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائرى اليوم فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 01:00 ص

يستعد فريق الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري اليوم الأحد؛ باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق والتى ضمت كلا من: محمد الشناوي – مصطفى شوبير - حمزة علاء - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس- مروان عطية - عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل "كوكا" - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - بيرسي تاو - رضا سليم - وسام أبو علي و محمود عبد المنعم "كهربا".

فيما تضم قائمة الغيابات كلا من: عمر كمال عبد الواحد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني و يوسف أيمن وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير وسمير محمد ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله وعلي معلول وكريم فؤاد.

موعد مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري فى دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي و شباب بلوزداد تقام في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الأولى من دور المجموعات على استاد أبيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية.

وينافس الأهلي، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفواري.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ويدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، طاقم تحكيم مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، حكمًا رابعًا: يسري بو علي.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.