شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفى لمباراة الأهلي وباتشوكا بكأس التحدى والان مع تفاصيل الخبر

يُعقد اليوم ،الجمعة، المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وباتشوكا غداً في نصف نهائي كأس القارات للأندية 2024 "الإنتركونتيننتال"، للحديث عن هذه المباراة ويحضر المؤتمر، كلاً من مارسيل كولر ومحمد الشناوي قائد الفريق حسب لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

ويعمل مسئولو بعثة الأهلي في قطر على تجهيز اللاعبين معنوياً وفنياً لمباراة الغد ، من خلال الدعم المُستمر لهم للفوز على بطل المكسيك غداً والتأهل لمواجهة ريال مدريد ، ويتسلح الأهلي بإقامة اللقاء المرتقب على أراضي قطر والحضور الجماهيري الكبير المتوقع ،وخبرة لاعبيه القارية، بالإضافة إلى ارتفاع المعنويات عقب تخطي عقبة العين الإماراتي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات المرحلة الماضية بالمسابقة ذاتها خلال أكتوبر الماضي.

وتضم قائمة الأهلي في جنوب أفريقيا 23 لاعباً ، هم ، محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، رامي ىربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، عمر كمال، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي، محمود كهربا ، فيما غاب عن القائمة كلاً من، مصطفى شوبير، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، سمير محمد، محمد عبد الله، مصطفى أبو الخير ومحمد هاني والثنائي كريم فؤاد، علي معلول الغير مُقيّد في القائمة منذ بداية الموسم للإصابة.