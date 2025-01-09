الحوثي: هناك مسؤولية كبيرة على كل الفُرقاء في لبنان ليكونوا مدركين لمصلحة بلدهم و"حزب الله" يتعافى ويقوى

أشار زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن السيد عبدالملك الحوثي، إلى أنّ "العدو الإسرائيلي يستمر بالخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بالقصف والتمشيط الناري والتدمير والنسف لبعض المنازل"، مضيفًا "العدو الإسرائيلي مهما فعل في جنوب لبنان وفي العدوان على لبنان فهو فاشل"، وفق ما نقلت عنه قناة "المسيرة" التابعة للحركة.

وذكر أنّ "العدو الإسرائيلي فشل في تحقيق هدفه المعلن في القضاء على حزب الله، وحزب الله بقي حاضرًا في الساحة اللبنانية حضورا قويا"، موضحًا أنّ "حزب الله يتعافى ويقوى أكثر فأكثر، ولذلك بقي جبهة ثابتة متجذّرة صُلبة وقوية في مواجهة العدو الإسرائيلي".

وأشار إلى أنّ "العدو الإسرائيلي مع الأميركي وللأسف الشديد بتعاون بعض الأنظمة العربية يعملون على الوضع الداخلي اللبناني، على المشهد السياسي"، وقال "هناك مسؤولية كبيرة على كل الفُرقاء في لبنان ليكونوا واعين ومدركين ومؤثرين لمصلحة بلدهم واستقراره".

ورأى أنّ "توجه البعض في لبنان لخدمة العدو الإسرائيلي له عواقب سيئة حتى على من يخدم العدو"، وتابع: "من يتآمر ويمكر ويلعب في لبنان هو من يجلب الضرر على نفسه وليس فقط يؤثر على مستوى الاستقرار في الساحة اللبنانية".

ولفت إلى أنّ "المصلحة الحقيقية لكل اللبنانيين للبنان بشكل عام هي في إيثار مصلحة الاستقرار الداخلي التي هي مصلحة لبنانية حقيقية".

إلى ذلك، لفت الحوثي إلى أنّ "العدو الإسرائيلي يستمر في عدوانه على سوريا بالغارات الجوية واستهدف بعضا من المعامل المتبقية"، مضيفًا "الأميركي يقيم قواعد عسكرية جديدة شرق سوريا، ويسعى لأن يكون هناك أيضا في موقع الاستقطاب والتأثير".