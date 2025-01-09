اشار السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول في تصريح له، الى انه يشرفني أن أكون في مجلس النواب اليوم لأحضر انتخاب الرئيس جوزاف عون.
ولفت كاول الى ان هذه بارقة أمل للبنان بعد الكثير من التحديات. واعتبر بان الخطوة الأساسية التالية تحت قيادته هي تشكيل سريع لحكومة تلتزم المضي بإصلاحات ملحة. واكد بان المملكة المتحدة مستعدة لتقديم الدعم.
كانت هذه تفاصيل خبر كاول اكد بان المملكة المتحدة مستعدة لتقديم الدعم للبنان: انتخاب الرئيس بارقة أمل للبنان والخطوة الاساسية تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.