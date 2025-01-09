كاول اكد بان المملكة المتحدة مستعدة لتقديم الدعم للبنان: انتخاب الرئيس بارقة أمل للبنان والخطوة الاساسية تشكيل الحكومة

اشار السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول في تصريح له، الى انه يشرفني أن أكون في مجلس النواب اليوم لأحضر انتخاب الرئيس جوزاف عون.

ولفت كاول الى ان هذه بارقة أمل للبنان بعد الكثير من التحديات. واعتبر بان الخطوة الأساسية التالية تحت قيادته هي تشكيل سريع لحكومة تلتزم المضي بإصلاحات ملحة. واكد بان المملكة المتحدة مستعدة لتقديم الدعم.