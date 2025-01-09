غادر النائب ملحم خلف المجلس النيابي حاملًا حقائبه بعد بقائه 722 يومًا داخل البرلمان. واعتصم خلف داخل المجلس منذ بدء شغور الرئاسة إثر نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون. ويأتي ذلك بعد انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية إثر حصوله على 99 صوتًا بعد الدورة الثانية من جلسة انتخاب الرئيس.

كانت هذه تفاصيل خبر ملحم خلف غادر المجلس النيابي حاملًا حقائبه بعد بقائه 722 يومًا داخل البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.