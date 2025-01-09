تشييع كبير مشايخ خلوات البياضة الشيخ غالب قيس

شيعت منطقة حاصبيا ومعها مناطق وادي التيم والشوفان وعالية وباقي المناطق اللبنانية كبير مشايخ خلوات البياضة الشيخ غالب قيس عن عمر يناهز ال ٩٠ عاما، بحضور جموع غفيرة من رجال الدين والفعاليات والشخصيات السياسية والامنية والدينية من كافة الطوائف اللبنانية والسورية وكان إجماع على الإشادة بمزايا وخصال الفقيد الراحل الكبير الشيخ أبو سهيل غالب قيس، وبعد الصلاة على جثمانه الطاهر وري الثرى في مدافن العائلة في حاصبيا في جو من الحزن والاسى.

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