رعد: أردنا من خلال تأخير تصويتنا للرئيس بأن نرسل رسالة بأننا حماة الوفاق الوطني في البلد

أكّد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، "أننا أردنا من خلال تأخير تصويتنا للرئيس بأن نرسل رسالة بأننا حماة الوفاق الوطني في البلد".

وقال من مجلس النواب بعد انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية: "نحن حماة حقيقيون للناس وعلى رأس الدماء التي قدّمناها سيدّ المقاومة السيد حسن نصرالله"، مضيفًا "سنبقى أوفياء لبلدنا وأهلنا على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم ليكون البلد منارة في الشرق".

وكان قد انتُخب جوزاف عون رئيسًا بعد حصوله على 99 صوتًا وذلك في دورة ثانية للجلسة الانتخابية، جائت بعد أن عقد لقاء مع رعد والنائب علي حسن خليل إثر الدورة الأولى.