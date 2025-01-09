علي حسن خليل: اليوم صفحة جديدة نتطلع اليها لمستقبل افضل وحريصون ان ينجح هذا العهد بالثوابت التي تم تحديدها

اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل الى اننا عبرنا عن موقف له علاقة بإدارة المعركة الانتخابية خلال كل المرحلة الماضية، وحريصون ان ينجح هذا العهد بالثوابت التي تم تحديدها واهمها الدفاع عن البلد وعن كرامته.

ولفت خليل في تصريح له من مجلس النواب، الى انه اليوم صفحة جديدة نتطلع اليها لمستقبل افضل وهذا الامر يتطلب تعاون كل المكونات وما سمعناه من فخامة الرئيس مشجع