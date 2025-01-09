اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل الى اننا عبرنا عن موقف له علاقة بإدارة المعركة الانتخابية خلال كل المرحلة الماضية، وحريصون ان ينجح هذا العهد بالثوابت التي تم تحديدها واهمها الدفاع عن البلد وعن كرامته.
ولفت خليل في تصريح له من مجلس النواب، الى انه اليوم صفحة جديدة نتطلع اليها لمستقبل افضل وهذا الامر يتطلب تعاون كل المكونات وما سمعناه من فخامة الرئيس مشجع
كانت هذه تفاصيل خبر علي حسن خليل: اليوم صفحة جديدة نتطلع اليها لمستقبل افضل وحريصون ان ينجح هذا العهد بالثوابت التي تم تحديدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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