الجيش: توقيف 9 أشخاص ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

أعلنت قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 9 أشخاص".

وكشف الجيش، أنه "تم توقيف السوريَّين (ع.ج.ح.) و(ع.ح.ح) في منطقة السان تيريز - الضاحية الجنوبية لإقدامهم على سرقة أحد المنازل، توقيف المواطنَين (د.ص.) و(م.ص.) في منطقة عين الشعب - عرسال لحيازتهم كمية من الأسلحة الحربية والذخائر، وتوقيف السوري (ع.ج.) عند حاجز المدفون – الشمال لحيازته كمية من المخدرات".

كذلك أعلنت عن "توقيف السوريين: (ش.م.)، (ا.خ.)، (ف.ح.)، (ح.ع.)، عند حاجز المحطة – رأس بعلبك لدخولهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية، وإقدام الأول على إشهار سلاح حربي في وجه أحد العسكريين"، مشددةً على أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".