وزير الخارجية الإسرائيلي: آمل أن يساهم انتخاب الرئيس في لبنان بتحقيق الاستقرار

علّق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية في لبنان، حيث قال "آمل أن يساهم هذا الاختيار في تحقيق الاستقرار، ومستقبل أفضل للبنان وشعبه، وعلاقات جوار جيدة".

وفي وقت سابق، أدى الرئيس جوزاف عون اليمين الدستوري في جلسة مجلس النواب، بعد حصوله على 99 صوتًا في الدورة الثانية من جلسة انتخاب الرئيس.

وجاء في القسم :"أحلف بالله العظيم اني أحترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه".