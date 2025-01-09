علّق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية في لبنان، حيث قال "آمل أن يساهم هذا الاختيار في تحقيق الاستقرار، ومستقبل أفضل للبنان وشعبه، وعلاقات جوار جيدة".
وفي وقت سابق، أدى الرئيس جوزاف عون اليمين الدستوري في جلسة مجلس النواب، بعد حصوله على 99 صوتًا في الدورة الثانية من جلسة انتخاب الرئيس.
وجاء في القسم :"أحلف بالله العظيم اني أحترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإسرائيلي: آمل أن يساهم انتخاب الرئيس في لبنان بتحقيق الاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.