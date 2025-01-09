السندات اللبنانية تواصل ارتفاعها المستمر منذ ثلاثة أشهر بعد انتخاب رئيس الجمهورية

واصلت السندات اللبنانية ارتفاعها المستمر منذ ثلاثة أشهر اليوم بعد تصويت مجلس النواب على انتخاب رئيس جديد للبلاد لأول مرة منذ 2022.

وزادت قيمة سندات لبنان ثلاث مرات تقريبا منذ أيلول، وصعدت معظم السندات الدولية للبنان بعد الإعلان عن فوز عون لترتفع بنحو 0.8 إلى 0.9 سنت خلال اليوم، وتصل إلى نحو 16 سنتا للدولار.

وحققت سندات لبنان ارتفاعا يوميا منذ أواخر كانون الأول لكنها تظل ضمن أقل السندات الحكومية سعرا في العالم، وهو ما يعكس حجم الصعوبات التي يواجهها اقتصاد البلاد.

ومع استمرار تعافي الاقتصاد اللبناني من الانهيار المالي الحاد في 2019، يحتاج لبنان بشدة إلى الدعم الدولي لإعادة الإعمار بعد حرب يُقدر البنك الدولي أنها كلفت البلاد 8.5 مليار دولار.

وانتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش جوزاف عون بعد 12 محاولة سابقة لم تسفر عن اختيار رئيس للبلاد. وتعزز الخطوة الآمال في أن يتمكن لبنان أخيرا من معالجة أزماته الاقتصادية.